SPÖ holt „Agentur des Jahres“ BrinkertLück Creatives als neue Kampagnen-Agentur

Wien (OTS/SK) - Die Hamburger Kommunikationsagentur BrinkertLück Creatives wird künftig die SPÖ-Bundespartei bei Kampagnen betreuen. Die international tätige Agentur mit Sitz in Deutschland und der Schweiz hat im deutschen Bundestagswahlkampf 2021 die Kampagne für SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz erfolgreich gestaltet. Firmengründer Raphael Brinkert, der zuvor auch schon für die damalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel tätig war, wird gemeinsam mit seinem Kreativteam die SPÖ bei digitalen und analogen Kampagnen beraten und diese mit dem Team der SPÖ umsetzen. ****

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch: „Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, Raphael Brinkert als Partner an Bord der SPÖ-Kommunikation zu holen. Er ist einer der gefragtesten Werber Deutschlands und hat mit seiner erfolgreichen Scholz-Kampagne Maßstäbe in der politischen Kampagnenarbeit gesetzt.“

Raphael Brinkert: „Österreich hat eine Politik verdient, die in herausfordernden Zeiten mit Leidenschaft, Kompetenz und mutigen Ideen für mehr soziale Gerechtigkeit für die Bevölkerung kämpft. Dafür steht die SPÖ mit ihrer Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner. Es ist eine interessante und spannende Aufgabe, die SPÖ bei ihrer Kampagnen- und Informationsarbeit zu unterstützen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.”

Über BrinkertLück:

Die inhabergeführte Agentur wurde 2021 von Raphael Brinkert und Dennis Lück gegründet und hat 60 feste Mitarbeiter*innen in Hamburg, Zürich und Haltern am See/NRW. Arbeitsschwerpunkte der Agentur sind neben gesellschaftlicher Kommunikation und Sportmarketing die strategische und kommunikative Begleitung von Kunden auf dem Weg zu einer ökosozialen Marktwirtschaft. Zu den Kunden zählen u.a. die SPD, der Deutsche Fußballbund (DFB), die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, Möbelwerke Hartmann, Swisscom, die Zurich Versicherung, die Kantonalbank Graubünden sowie zahlreiche Stiftungen. 2021 wurde die Agentur zur W&V-Agentur des Jahres gekürt. Im gleichen Jahr erhielt die Agentur, die auf eine Teilnahme an Branchen-Awards verzichtet, für die Initiative „We kick Corona“ ihres Kunden Leon Goretzka den Fair Play Preis des Deutschen Sports.



Mehr über Raphael Brinkert: https://about.me/RaphaelBrinkert

Mehr über BrinkertLück: https://www.brinkertlueck.com/



(Schluss) bj/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/