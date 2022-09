Rotes Kreuz: Klimabonus spenden - treffsicher helfen und die richtigen Impulse für die Zukunft setzen!

Österreich hat die vierthöchste Millionärsdichte in Europa. Wer staatliche Hilfen nicht braucht, kann damit steuerschonend Menschen, die dringend Hilfe brauchen, unterstützen.

Wien (OTS) - Aktuell gibt es etwa 346.000 Millionäre in Österreich. Auch sie erhalten bis Ende September den Klimabonus der österreichischen Bundesregierung – rund 173 Millionen Euro.

Rotkreuz-Generalsekretär Michael Opriesnig: „Bei einer alleinerziehenden Mutter von fünf Kindern wurde einfach das warme Wasser abgestellt, weil sie die hohe Nachzahlung nicht begleichen konnte. Erst nach Tagen hat sie sich zu uns in die Beratungsstelle getraut – zu groß war die Scham, um Hilfe bitten zu müssen. Menschen wie sie sind am stärksten von den aktuellen Teuerungen betroffen und brauchen jede nur mögliche Unterstützung! Daher bitte ich alle vermögenden Menschen in Österreich, jetzt ihren Klimabonus von 500 Euro zu spenden und damit direkt Menschen in Not zu helfen!“

Hilfsangebote des Roten Kreuzes

„In den nächsten Monaten werden immer mehr Menschen nicht genug Einkommen haben, um ihre Grundbedürfnisse finanzieren zu können. Von Armut betroffen sind hauptsächlich alte Menschen, oft auch pflegende Angehörige, chronisch Kranke, Alleinerziehende und in weiterer Folge Kinder. Daher müssen wir ganz konkret hier ansetzen, um die Armutsspirale zu durchbrechen. Danke für Ihre Spende!“, so Michael Opriesnig.

Jedes fünfte Kind in Österreich ist armuts- und ausgrenzungsgefährdet. Armut bedeutet oft auch Bildungsbenachteiligung. Das Rote Kreuz betreut in seinen Lernprogrammen seit Jahren Familien, die sich Nachhilfe oder andere Unterstützung nicht leisten können, wie etwa im Lernhaus im 15. Wiener Gemeindebezirk. Die Sozialbegleitung bzw. die Individuelle Spontanhilfe des Roten Kreuzes helfen Menschen in sozialen Notlagen mit individueller Beratung – sei es mit konkreten Informationen oder einer einmaligen finanziellen Überbrückungshilfe. In den Ausgabestellen der Team Österreich Tafel werden regelmäßig kostenlose Lebensmittel verteilt und Menschen ohne Krankenversicherung erhalten medizinische Versorgung bei der mit der Diakonie betriebenen medizinischen Hilfseinrichtung AmberMed.

Hier können Sie spenden: www.roteskreuz.at/klimabonus

Weitere Informationen unter: www.roteskreuz.at/ich-brauche-hilfe/soziale-angebote

