STIX + Partner entwickelt exklusives Wohnprojekt in Reifnitz am Wörthersee

Wien (OTS) - Der Immobilienentwickler STIX + Partner verstärkt seine Aktivitäten in Kärnten und realisiert künftig am Wörthersee das Wohnprojekt „GREEN & LAKE SUITES“. Das Niedrigenergie-Haus in Reifnitz wird insgesamt neun Eigentumswohnungen mit einer außergewöhnlichen Aussicht umfassen. Die Vermarktung erfolgt exklusiv durch IMMOREAL Kärnten.

Wunderschöne Landschaften und ein außergewöhnliches Lebensgefühl. Der kleine Ort Reifnitz am Südufer des Wörthersees überzeugt nicht nur durch Naturnähe und ein vielfältiges Freizeitangebot, sondern auch durch eine perfekte Anbindung an den Stadtbereich von Klagenfurt.

Das Projekt „GREEN & LAKE SUITES“ umfasst insgesamt 9 Eigentumswohnungen mit Größen zwischen 50 bis 167 Quadratmetern. Die Drei- bis Vierzimmerwohnungen verfügen jeweils über weitläufige Terrassen, Loggien oder Eigengärten. Die exklusive Penthouse-Wohnung bietet darüber hinaus einen einzigartigen Blick über eine unverbaute Baumlandschaft. Das Niedrigenergie-Haus in Massiv-Bauweise besteht insgesamt aus drei Ebenen mit raumhohen Verglasungen. Für die künftigen Bewohner stehen zudem 20 Parkplätze zur Verfügung.

„Mit unseren Wohnobjekten möchten wir Mensch und Natur näher zusammenrücken lassen. Das Projekt in Reifnitz am Wörthersee punktet durch ein besonderes Highlight: Nur 250 Meter entfernt befindet sich ein freier Seezugang!“, so Reinhard Stix, Gründer und Geschäftsführer von STIX + Partner.

Die Baugenehmigung für das Projekt wurde bereits erteilt, der Baustart erfolgt im ersten Quartal 2023. Die Vermarktung des Wohnprojekts erfolgt exklusiv durch David Münzer, IMMOreal Kärnten.

Idyllische Grünlage und ein optimales Freizeitangebot

Der Ort Reifnitz befindet sich am Südufer des Wörthersees und hat wunderschöne Landschaften, Wiesen und Wälder zu bieten. Bekannt für die nahegelegene Wallfahrtskirche auf der felsigen Halbinsel gibt es hier auch zahlreiche attraktive Wanderrouten. Ganz oben, auf 851 m über dem Meeresspiegel, befindet sich der Pyramidenkogel, der höchste Holzaussichtsturm (100 m) der Welt mit phänomenaler Aussicht.

Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.greenandlake.at/

Über STIX + PARTNER Immobilien

Die Kernkompetenz von STIX + PARTNER liegt in der Entwicklung und Verwertung von Immobilien in ganz Österreich sowohl im Wohn- als auch im Gewerbebereich. Dabei ist der Projektentwickler bekannt für die Umsetzung von intelligenten und überdurchschnittlichen Lösungen für komplexe Projekte. Besonders regionale Gegebenheiten werden dabei reflektiert und zur Zufriedenheit der örtlichen Verantwortungsträger positiv beeinflusst. Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.stix-partner.at/

