Bezirksmuseum 21: Klaviermusik der klassischen Moderne

Wien (OTS/RK) - Im Festsaal des Floridsdorfer Bezirksmuseums (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) spielen am Freitag, 23. September, die erstklassigen Pianisten Daniela Fheodoroff und Hannes Oberrauter. Das Konzert trägt den Titel „Klaviermusik der klassischen Moderne“ und beginnt um 19.00 Uhr. Dargeboten werden ausgewählte Werke von Faure, Satie, Prokofjew, Poulenc und anderen Tondichtern. Die Zuhörerschaft wird um Beachtung der geltenden Corona-Vorschriften sowie um „Eintrittsspenden“ (Fix-Betrag pro Person: 15 Euro) ersucht. Die beiden Künstler haben eine akademische Ausbildung, sind seit Jahren selbst als Lehrende tätig und beeindrucken ihr Publikum bei Auftritten im In- und Ausland. Informationen über die aktuelle Veranstaltung erhalten Interessierte vom ehrenamtlich aktiven Museumsleiter, Ferdinand Lesmeister: Telefon 0664/55 66 973. Kontaktaufnahme mit dem Bezirkshistoriker per E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Pianistin Daniela Fheodoroff (MDW): www.mdw.ac.at/vb/?Pageld=4253

Pianist Hannes Oberrauter (MDW): www.mdw.ac.at/vb/?Pageld=4238

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

