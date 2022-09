Neuer Schauplatz, bewährter Ermittler: Walter Sittler in „Der Kommissar und der See“ am 21. September in ORF 2

ORF-Premiere für Krimi-Spin-off u. a. mit Katharina Böhm, Bernhard Schir und Dominik Maringer

Wien (OTS) - In „Der Kommissar und das Meer“ ermittelte Robert Anders (Walter Sittler) mit einem internationalen Team auf der schwedischen Insel Gotland. Jetzt kehrt er – mittlerweile pensioniert – zurück an den Bodensee, in seine Heimat, und startet mit der Episode „Liebeswahn“ das neue Krimi-Spin-off „Der Kommissar und der See“. In der ORF-Premiere am Mittwoch, dem 21. September 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 gerät Anders gleich wieder in den Fokus von Mordermittlungen – und ins Visier der jungen Polizeiobermeisterin Annika Wagner, gespielt von Nurit Hirschfeld, und ihres Kollegen Martin Keller (dargestellt von dem Österreicher Dominik Maringer). Denn ausgerechnet er war der Letzte, der ein ermordetes Mädchen lebend gesehen hat.

Das neue Team komplettieren Murali Perumal als Dr. Herbert Hämmerle, Gerhard Wittman als Hannes Buck und Nicole Marischka als Regine Salzmann. Katharina Böhm schlüpft in die Rolle von Johanna Wagner, Annikas Mutter – und Anders‘ große Jugendliebe. Weiters spielen in „Der Kommissar und der See – Liebeswahn“ unter der Regie von Felix Karolus Bernhard Schir, Katharina Hirschberg, Tilman Pörzgen, Paul Sunheim und Laila Padotzke.

Fortsetzung folgt! Derzeit wird bereits der zweite Fall für den pensionierten Kommissar gedreht: In „Narrenfreiheit“ (AT) entsteht bis Mitte Oktober ebenfalls unter der Regie von Felix Karolus ein brisanter Fall rund um den Mord an einer Transsexuellen, die nach vielen Jahren in ihren Heimatort zurückgekehrt ist – und scheinbar alte Wunden aufgebrochen hat.

Mehr zum Inhalt von „Der Kommissar und der See – Liebeswahn“:

Der frisch pensionierte Kommissar Robert Anders (Walter Sittler) verlässt die schwedische Insel Gotland und kehrt in sein Elternhaus am Bodensee zurück, wo er überraschend auf die 15-jährige Lea (Katharina Hirschberg) trifft, die sich wegen Liebeskummer in dem vermeintlich leerstehenden Bootshaus zurückgezogen hat. Als ihre Leiche am nächsten Morgen im Bodensee entdeckt wird, gerät Robert Anders schnell unter Mordverdacht. Unabhängig von der Polizei nimmt er eigene Ermittlungen auf und trifft dabei auf zahlreiche Bekanntschaften aus seiner Vergangenheit.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at