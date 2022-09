Wiener Fotomarathon 2022 – Der Foto-Event für die ganze Familie

Am Sonntag, den 25. September 2022 kann man von überall an diesem außergewöhnlichen Fotowettbewerb teilnehmen.

Wien (OTS) - Was im Jahr 2020 als Folge zahlreicher Einschränkungen durch Corona seinen Ursprung nahm, hat sich zu einem vollen Erfolg entwickelt – der kontaktlose Fotomarathon. War es in der Vergangenheit erforderlich, zum Start-Event nach Wien zu kommen, konnte man in den letzten beiden Jahren von überall aus starten, was letztlich dazu führte, dass der Wiener Fotomarathon Publikum aus ganz Europa begrüßen konnte.

„Es ist immer wieder eine Herausforderung, die unglaublichen Spaß macht. Selbst meine Kinder sind voller Ehrgeiz und stolz auf jedes Foto“, zeigte sich eine Teilnehmerin aus dem letzten Jahr begeistert. Bereits seit 2004 hat der beliebte Foto-Event für Jung und Alt einen Fixplatz im herbstlichen Veranstaltungskalender. Auch in diesem Jahr werden wieder an die 1.000 Teilnehmer*innen aus dem In- und Ausland erwartet.

Mit „Laufen“ im herkömmlichen Sinn hat ein Fotomarathon jedoch nicht viel zu tun. Vielmehr geht es darum innerhalb von 12 Stunden die vorgegebenen Motive in der richtigen Reihenfolge zu fotografieren. Die Erfolgsfaktoren dabei sind Kreativität, Improvisation und Spaß am Fotografieren.

Dem aktuellen Trend der Fotografie mit dem Handy folgend ist es auch möglich, mittels einer eigens entwickelten App, die kostenlos in den App-Stores erhältlich ist, in einem eigenen Bewerb am Wiener Fotomarathon teilzunehmen. Die Handy-Teilnehmer*innen haben den Vorteil, dass sie nicht in der vorgegebenen Reihenfolge fotografieren müssen. Ebenso dürfen die Bilder am Smartphone bearbeitet werden.

Der Fotowettbewerb findet am Sonntag, 25. September 2022 ab 9:00 Uhr statt. Die Anmeldung ist online unter https://www.fotomarathon.at möglich.

