Neues Seniorenheim in Fischamend feierlich eröffnet

LH Mikl-Leitner: Ein derartig erfolgreiches Projekt gelingt nur im Miteinander

St. Pölten (OTS) - Am gestrigen Montagnachmittag eröffnete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Stadtzentrum von Fischamend (Bezirk Bruck an der Leitha) ein modernes Seniorenheim mit fünf Wohngruppen und jeweils 15 Einzelzimmern (insgesamt 75 Betten) und der Möglichkeit einer Senioren–Tagesbetreuung. Das Gebäude wurde in einer Zeit von etwa 18 Monaten errichtet und ermöglicht den Bewohnerinnen und Bewohnern zentrumsnah im Grünen, nahe der Fischa und der Pfarrkirche, zu leben.

„Die Bereitschaft zum Miteinander hat Niederösterreich stark und groß gemacht“, sagte die Landeshauptfrau in ihrer Festansprache. Ein gutes Beispiel für dieses Miteinander, das unserer Gesellschaft zugutekomme, sei das neue Seniorenheim in Fischamend. „Ein derartig erfolgreiches Projekt gelingt nur im Miteinander von Stadtgemeinde Fischamend, Humanocare und Land Niederösterreich“, führte sie weiter aus.

„Bei uns in Niederösterreich können wir darauf verweisen, dass im Landesbudget rund die Hälfte aller Mittel für den Gesundheitsbereich und den Sozialbereich ausgegeben werden“, sprach die Landeshauptfrau einen weiteren Aspekt an. Niederösterreich habe in allen Regionen ein flächendeckendes Netz an Kliniken und Seniorenheimen, hielt sie fest. Umfragen unter Heimbewohnern und Angehörigen würden eine große Zufriedenheit mit den Senioren- und Pflegeeinrichtungen bestätigen. Um in Zukunft noch mehr Pflege- und Betreuungskräfte zu bekommen, gebe es eine monatliche Ausbildungsprämie für alle Auszubildenden, erinnerte die Landeshauptfrau.

Julian Hadschieff, Geschäftsführer Humanocare, sagte: „Mit der Beauftragung von heimischen Bauunternehmen konnte sichergestellt werden, dass die Fertigstellung des Seniorenzentrums trotz Covid-19 Pandemie im Zeitplan erfolgte. Da das Haus über einen multifunktionalen Veranstaltungsraum im Zentrum von Fischamend verfügt, sollte auch die Einbindung externer Veranstaltungen im Seniorenzentrum gut gelingen.“

Bürgermeister Thomas Ram meinte: „Alle Mitglieder des Gemeinderates sind sehr stolz auf das, was hier entstanden ist. Wir werden in Zukunft diese Räumlichkeiten nutzen und die Seniorennachmittage der Gemeinde im Veranstaltungssaal des Seniorenheimes abhalten.“ Zu Wort kam weiters noch Peter Karl, CEO der Erste Immobilien Kapitalanlagengesellschaft (KAG).

