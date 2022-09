Termin-Aviso: Denkmal voraus: Denkmalschutz - Klimaschutz - Der Tag des Denkmals am Sonntag, 25. September 2022 in ganz Österreich

Der Tag des Denkmals wird vom Bundesdenkmalamt koordiniert und bietet die Möglichkeit, mehr als 280 historische Objekte bei freiem Eintritt zu besuchen.

Wien (OTS) - Mehr als 280 Denkmale öffnen am Sonntag, den 25. September 2022 ihre Türen für interessierte Besucher:innen. Viele davon sind nur am Tag des Denkmals geöffnet, bereits bekannte Denkmale erscheinen durch bestimmte Themenführungen und ein spezielles Rahmenprogramm in einem neuen Blickwinkel.

Das heurige Motto „Denkmal voraus: Denkmalschutz = Klimaschutz" zeigt, dass sich Denkmalschutz und Klimaschutz hervorragend ergänzen und präsentiert in ganz Österreich Denkmale, deren Eigentümer:innen beispielhaft voraus denken.



Das Programm finden Sie auf: https://tagdesdenkmals.at/de/programm/

Auf https://tagdesdenkmals.at/de/presse/ erhalten Sie weitere Informationen und die Möglichkeit zum Download von Bildmaterial.

Feierlicher Start am Campus Akademie in Wien

Gemeinsam mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) lädt das Bundesdenkmalamt zum feierlichen Start des Tag des Denkmals in den kürzlich generalsanierten Campus Akademie im Zentrum Wiens ein. Ob Deckenfresken, Dachstühle oder Rätselrallye: Besucher:innen erleben ein buntes Programm mit Führungen im revitalisierten Alten Wiener Universitätsviertel.

Bei zahlreichen Führungen können Besucher:innen die Geschichte und Gegenwart des Campus unmittelbar erleben. Kunsthistoriker:innen der ÖAW richten den Blick nach oben und erzählen von den barocken Deckenfresken; hoch hinaus geht es auch mit dem Bundesdenkmalamt, das eine Tour durch den Dachstuhl des Campus anbietet. Die BIG erklärt in Arkadenhof und Bibliothek, wie historische Bausubstanz für die Zukunft erhalten wird. Abgerundet wird das bunte Programm durch eine Rätselrallye für Kids durch den Campus Akademie.

Details auf https://tdd2022.appwebit.at/denkmal/864

Fachgespräch Denkmalschutz in der Gießerei in Ried im Innkreis

Gemeinsam mit Amt der oö. Landesregierung, Direktion Kultur und Gesellschaft organisiert das Bundesdenkmalamt am 25. September 2022 in der Gießerei – Haus der Nachhaltigkeit in Ried im Innkreis ein Fachgespräch Denkmalschutz mit hochkarätigen Gästen zu den Themen Klimaschutz, Ortsbildpflege, Ortskernbelebung, Baukultur.

Details auf: https://tdd2022.appwebit.at/denkmal/864

Feierliche Eröffnung der Steinwendeltreppe im Schloss Orth

Im Zuge der NÖ-Landesausstellung wurden im Schloss Orth historische Bauteile aus dem 14. und 16. Jahrhundert restauriert und sind seit Juni 2022 für die Öffentlichkeit zugänglich. Am Tag des Denkmals findet eine feierliche Eröffnung durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner statt. Die Steinwendeltreppe, die Empore und das anschließende Turmzimmer im nordwestlichen Teil des Orther Schlosses sind nach erfolgter Restaurierung erstmals für die Gäste erlebbar.

Details auf: https://tdd2022.appwebit.at/denkmal/729



