SOS Mitmensch: AK-Wahllokal für „Pass Egal Wahl“ zeigt Bedeutung der Wahlrechtsfrage

Wahlausschluss von 1,4 Millionen Menschen beschäftigt immer mehr Organisationen

Wien (OTS) - SOS Mitmensch zeigt sich erfreut über die Beteiligung der Arbeiterkammer Wien an der „Pass Egal Wahl“. Die AK setze damit ein Zeichen, dass der Ausschluss von 1,4 Millionen Menschen von der Bundespräsidentschaftswahl nicht in Ordnung sei und nicht einfach tatenlos hingenommen werden sollte, so die Menschenrechtsorganisation.

Seit 2013 hält SOS Mitmensch gemeinsam mit Kooperationspartner*innen „Pass Egal Wahlen“ ab, bei denen In Österreich lebende Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft ihre Stimme abgeben können. Anlässlich der Bundespräsidentschaftswahl beteiligt sich erstmals auch die Arbeiterkammer Wien an einer „Pass Egal Wahl“ und stellt am 21. und 22. September ein Wahllokal in ihren Räumlichkeiten auf. Dort können Menschen mit und ohne österreichischen Pass ihre Stimme für die sieben Bundespräsidentschaftskandidaten abgeben. Die abgegebenen Stimmen sind Teil der gesamtösterreichischen „Pass Egal Wahl“, die am 4. Oktober mit einer großen Abschlussveranstaltung vor der Präsidentschaftskanzlei am Ballhausplatz endet.

„Die AK war Vorreiterin in Österreich bei der demokratischen Beteiligung aller Mitglieder, unabhängig von der Staatsbürgerschaft. Man hat erkannt, dass Demokratie von Beteiligung lebt, nicht von Ausschluss. Das nunmehrige Engagement für das Wahlrecht auch bei Wahlen außerhalb der Kammer ist ein konsequenter nächster Schritt der Arbeiterkammer“, begrüßt SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak die Unterstützung für die „Pass Egal Wahl“.

SOS Mitmensch bezeichnet die „Pass Egal Wahl“ als „Aktion der gelebten Demokratie“. Auch Solidaritätsstimmen von Menschen mit österreichischem Pass sind möglich. Informationen zu allen Wahlmöglichkeiten bis zum 4. Oktober finden sich auf der Webseite www.passegalwahl.at

