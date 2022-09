Kulinarischer Genuss an der Riviera von Opatija

Lukullische Freuden an der kroatischen Küste genießen

Wien/Opatija (OTS) - einer der schönsten Aspekte jeder Reise sind die Gaumenfreuden der lokalen Küche. Man möchte regionale und saisonale Köstlichkeiten stilecht genießen und diese am liebsten mit nachhause nehmen, um das Urlaubsfeeling jederzeit wieder aufleben zu lassen. Die Liburnia Riviera lädt Gourmets ein, die Vielfalt der mediterranen Küche kennenzulernen und sich an kreativen Gerichten vor der atemberaubenden Kulisse der weitläufigen Küste zu erfreuen.

Der kulinarische Hotspot Kroatiens

Die Liburnia Riviera mit Opatija als Zentrum ist schon lange in der kroatischen Spitzengastronomie bekannt und eignet sich daher hervorragend, um die hohen Ansprüche internationaler Reisender zu erfüllen. Hier findet man frischen Fisch und Meeresfrüchte höchster Güte, die direkt nach dem Fang auf den Tisch kommen. So ist der September in Kroatien als Monat der Austern bekannt. Nach dem Sommer werden die lokal produzierten Austern im ganzen Land in allen Variationen verspeist und gelten als regionale Delikatesse. Auch wenn sie vielleicht nicht so berühmt sind wie ihre französischen Pendants, stehen sie diesen in Geschmack und Qualität in nichts nach. Bereits seit dem 14. Jahrhundert werden in Kroatien Austern und andere Muscheln kultiviert, besonders beliebt sind auch die zart-aromatischen Scampi aus der Kvarner Bucht, die Feinschmecker aus aller Welt begeistern.

Erstklassige kroatische Weine ergänzen die köstlichen Gerichte und wer danach noch Platz für ein Dessert hat, kann Esskastanien, auch Maroni genannt, genießen, die im Oktober Saison haben. Diese sind so beliebt und über die Landesgrenzen hinaus begehrt, dass jedes Jahr im Oktober sogar ein eigenes Maroni Festival namens Marunada veranstaltet wird, das zu einem der Top 10 Herbstfestivals in Europa zählt. Die kroatischen Edelkastanien gedeihen prächtig in den dichten Wäldern des Berges Učka, wo sich Berg- und Meeresklima vermengen und zeichnen sich durch ihre Größe und ihren einzigartigen Geschmack aus.

Eine genussvolle Reise entlang der Riviera von Opatija

Die Liburnia Hotels & Villas bieten ihren Gästen eine kulinarische Rundreise durch die Welt der Gaumenfreuden. Tradition und Innovation vereinen sich und begeistern die Gäste mit köstlichen Highlights wie Scampi aus der Kvarner Bucht mit Buzara Sauce, Feigen und Käse vom Berg Učka und Risotto mit Austern. Aromatisches Olivenöl, Trüffel und Käse kommen ebenfalls aus der Region und sind essenzielle Bestandteile eines gelungenen Festmahls an der kroatischen Küste. Weitere Informationen und Details zu den jeweiligen Angeboten der Liburnia Hotels & Villas finden Sie hier: https://www.liburnia.hr/de/gastronomie

Hotel Ambasador und Hotel Palace Bellevue bieten derzeit ein ganz besonders ansprechendes Paket für Genießer an. Das Wellness & Gourmet Package offeriert ein umfassendes Entspannungsprogramm für Körper und Geist und lässt den Alltag rasch vergessen. Der hoteleigene Spabereich mit beheiztem Meerwasser-Innenpool, wohltuenden Kristall- und Dampfbädern, Saunen, Massage-Duschen, Hammam und Whirlpool lässt wirklich keine Wünsche offen. Mit Massageräumen, einem Beauty-Center und zahlreichen Spezialbehandlungen und Therapien wird jeder Aufenthalt zum Erholungsurlaub. Erstklassige Küche und Service auf höchstem Niveau runden das Angebot ab. Vor der idyllischen Kulisse der Liburnia Riviera genießt man hausgemachte Teigwaren, köstliche Meeresfrüchte und Gerichte mit fangfrischem Fisch aus der Kvarner Bucht.

