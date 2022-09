Slash Filmfestival 2022 - Festivalstart diese Woche

Das SLASH Filmfestival findet von 22. September bis 2. Oktober 2022 statt. Tickets und Gesamtprogramm sind unter www.slashfilmfestival.com verfügbar.

Wien (OTS) - Wien - Endlich ist es soweit! Ab Donnerstag, 22. September, holt das SLASH Filmfestival wieder das Schaurig-Schöne und Fantastische im Wiener Filmcasino, Metro Kinokulturhaus und Gartenbaukino auf die Leinwand. Die traditionelle Eröffnungsnacht im Gartenbaukino liefert mit Andrew Semans dunklem Psychothriller RESURRECTION und Live-DJ-Musik den stimmungsvollen Auftakt.

Festivalgäste: Absage von Patricia Quinn

Leider musste Patricia Quinn, alias Magenta aus THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW (24.09. 20:30 im Filmcasino, presented by oeticket), kurzfristig und aus unvorhersehbaren Gründen ihre Teilnahme am Festival absagen. Wir sind natürlich etwas betrübt und es tut uns besonders für jene Personen leid, die sich bereits auf den hohen Besuch beim Screening im Filmcasino gefreut haben. ABER – the show must go on und mit der abgedrehten Pre-Show von Drag Superstar Peaches Christ und unseren Goodie-Bags mit den wichtigsten Essentials zum Mitmachen werden alle Fans der kultigen Musical-Verfilmung mit Sicherheit trotzdem voll auf ihre Kosten kommen!

Screenings mit Filmgästen

Jonas Govaerts inszenierte mit H4Z4RD eine Bezinschleuder von einem Actionfilm und zweifelsohne einen DER Partyfilme des Jahres, das Screening des Films findet in Anwesenheit des Regisseurs statt. 23.9., 20:30 Uhr, Filmcasino

Peaches Christ bereichert das diesjährige SLASH nicht nur mit Drag-Perfomances im Rahmenprogramm, sondern wird unter ihrem bürgerlichen Namen Joshua Grannell auch als Regisseur das Screening von ALL ABOUT EVIL beehren - ein so herzerwärmendes wie blutbesudeltes Juwel von einem B-Movie. 25.9., 18:00 Uhr, Metro Kinokulturhaus

Bei der Europapremiere des um sieben Minten längeren Director's Cut (almost) von KONDOM DES GRAUENS, in dem ein schwuler Cop im New Yorker Rotlichtmilieu Jagd auf ein bezahntes Killerkondom macht, dürfen sich die Kinobesucher:innen auf die Anwesenheit von Martin Walz (Regie) und Jörg Buttgereit (Spezieleffekte) freuen. 25.9., 21:00 Uhr, Metro Kinokulturhaus

In der Dokumentation INFERNO ROSSO: JOE D'AMATO ON THE ROAD OF EXCESS nähern sich Manlio Gomarasca und Massimiliano Zanin der über 200 Filme umfassenden Karriere von Joe D'Amato, eines Renaissance Man des Exploitation-Kinos. Ein Teil des Regie-Duos, Manlio Gomarasca, wird sich beim Screening am SLASH die Ehre geben. - 26.9., 20:30 Uhr, Metro Kinokulturhaus

Ein besonderes Highlight im diesjährigen Programm bilden zwei Weltpremieren heimischer Produktionen als Double Feature, bei denen es sich gleichzeitig um Regie-Debüts handelt: MATER SUPERIOR von Marie Alice Wolfszahn und DER RISS von Paul Ertl, bei den Premieren werden sowohl Regie als auch Filmcrew anwesend sein. - 29.9., 20:30 Uhr, Metro Kinokulturhaus. Aufgrund der hohen Nachfrage gibt es für die beiden Filme nun außerdem ein Zusatz-Screening am 2.10., 15:00 Uhr, im Metro Kinokulturhaus.

Auch bei den Kurzfilmen dürfen wir uns über die Anwesenheit mehrerer Regiseur:innen und Produzent:innen freuen. Beim Screening von MANIVELLE - LAST DAYS OF THE MAN OF TOMORROW (Vorfilm zu THE TIMEKEEPERS OF ETERNITY) werden die Producer Bernadette Klausberger und Niklas Hlawatsch vor Ort sein. - 29.9., 18 Uhr, Metro Kinokulturhaus

In der FANTASTIC SHORTS COMPETITION - CHAPTER I begrüßen wir gleich zwei Regisseurinnen: Gabriela Ortega präsentiert die Europa-Premiere von HUELLA, und Sarah Lasry die Österreich-Premiere von SPELL ON YOU - 28.9., 20:30 Uhr, Metro Kinokulturhaus.

