CORUM feierte sein Doppeljubiläum: 10 Jahre CORUM-Gruppe und 5 Jahre CORUM in Österreich

Professionalität, Fachwissen und Menschlichkeit im Zentrum

Wien (OTS) - Über 100 geladene Gäste folgten vergangene Woche der Einladung von CORUM in die französische Botschaft in Wien, um das 10-jährige Unternehmensjubiläum zu feiern, sowie die ersten fünf erfolgreichen Jahre seit der Büroeröffnung in Wien.

Das CORUM Österreich Team rund um Patrick Ortner, Head of Fundraising Austria, begrüßte Vermögensberater und Partner zu einem feierlichen Abend, an dem der gemeinsame Weg der vergangenen fünf Jahre, die bisher erreichten Ziele, sowie ein Ausblick auf die weitere Entwicklung des Unternehmens im Mittelpunkt standen.

Carlos Romero, Head of International, der als Vertreter der CORUM-Gruppe anwesend war, fasste in wenigen Worten das zusammen, was CORUM und das Management der Gruppe ausmacht: " Heute feiern wir das 10-jährige Bestehen unserer Gruppe und die 5-jährige Präsenz in Österreich. Das bedeutet für uns 10 Jahre im Dienste unserer Kunden, 10 Jahre Einhaltung unseres Leistungsversprechens für jeden unserer Fonds und 10 Jahre Aufbau einer Win-Win-Beziehung mit unseren 2.000 Vertriebspartnern – 200 davon in Österreich ." Und er betont weiters: " Über die Leistung hinaus bleibt unser Ziel als Unternehmen immer dasselbe: Die Interessen unserer Kunden und Partner mit Professionalität, Fachwissen und Menschlichkeit zu bedienen ."

Ein Ausblick – Wachstum und weiterhin stabile Performance

Die CORUM-Gruppe setzt heute auf ein Expertenteam von über 200 MitarbeiterInnen mit mehr als 20 Nationalitäten, das bis Ende 2023 um weitere 50 KollegInnen anwachsen wird. Das verwaltete Vermögen, das vor der COVID-Krise noch bei rund 4 Mrd. Euro lag, wird in absehbarer Zeit die 6 Milliarden Euro-Marke überschreiten.

Auch geografisch expandiert CORUM weiter: Neben den Büros in Amsterdam, Lissabon, London, Dublin, Singapur und Wien steht der Markteintritt in Deutschland kurz bevor. Die dafür erforderlichen Genehmigungen werden in absehbarer Zeit erwartet.

Einen positiven Ausblick gibt es auch hinsichtlich der Fondsperformance, die für das Jahr 2022 laut aktueller Prognosen für CORUM Origin bei knapp 7 % liegen wird, für CORUM XL bei über 5,5 %.

CORUM in Österreich

In Österreich haben private InvestorInnen bisher rund 35 Mio. Euro in CORUM-Immobilienfonds investiert. Bis Ende 2022 rechnet das Unternehmen mit rund 50 Mio. Euro assets under management von gesamt etwa 2000 KundInnen.

Weiters soll 2023 – vorbehaltlich aufsichtsbehördlicher Genehmigungen – der Produktlaunch von CORUM Eurion folgen, dem dritten Immobilienfonds der CORUM Produktpalette neben CORUM Origin und CORUM XL. CORUM Eurion wurde im Jahr 2020 aufgelegt und vom französischen Ministerium für Wirtschaft, Finanzen und Konjunktur mit dem ISR-Label ausgezeichnet.

Hinweis: Immobilien-Investmentfonds sind eine Immobilienanlage. Es handelt sich um langfristige Investitionen, die keine Rendite- oder Performancegarantie bieten und das Risiko von Kapitalverlusten bergen. Die Erträge sind nicht garantiert und hängen von der Entwicklung der Immobilienmärkte und der Wechselkurse ab. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Auch die von CORUM XL getätigten Verkäufe sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

CORUM Investments ist eine Marke von Corum Asset Management. CORUM Origin ist ein SCPI, der von CORUM Asset Management verwaltet wird. CORUM Origin, visa SCPI n ° 12-17 vom AMF am 24/07/2012. CORUM XL ist ein SCPI, der von CORUM Asset Management verwaltet wird. CORUM XL, visa SCPI n ° 19-10 vom AMF am 28/05/2019. CORUM AM, 1 rue Euler 75008 Paris; AMF-Zulassung am 14. April 2011 unter der Nr. GP-11000012

