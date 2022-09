ÖVP-Abgeordnete beginnen Arbeitsjahr mit Sonntagberg-Wallfahrt

45 beteiligte Mandatare aus Nationalrat und Bundesrat - Bischofskonferenz-Generalsekretär Schipka: Christlicher Glaube "Quelle für öffentliches Handeln"

St. Pölten (KAP) - Der ÖVP-Parlamentsklub hat das Arbeitsjahr am Montag mit einer Wallfahrt auf den Sonntagberg begonnen. Es ist dies nach der letztjährigen Wallfahrt nach Mariazell bereits das zweite Mal, dass die Abgeordneten mit Klubobmann August Wöginger und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka an der Spitze zuerst per Bus und dann ab St. Leonhard am Wald (Bezirk Waidhofen/Ybbs) als Fußpilger unterwegs waren. Die geistliche Begleitung der 45 beteiligten Mandatare aus National- und Bundesrat übernahm auf Einladung erneut der Generalsekretär der Bischofskonferenz, Peter Schipka.

Klubobmann August Wöginger erklärte im Kathpress-Gespräch zu den Beweggründen für die Wallfahrt, diese sei eine "Vorbereitung auf die Herbstarbeit im Parlament in schwierigen und herausfordernden Zeiten", die von zahlreichen Krisen und dem Ukraine-Krieg geprägt seien. Die Politik sei bestrebt, den Menschen zu helfen, weshalb bei der Wallfahrt die "Bitten und Sorgen der Bevölkerung" vorgetragen worden seien - und zwar insbesondere "die Teuerung und Inflation, die Angst vor dem Krieg, der bevorstehende Winter und die Energiekrise".

Bischofskonferenz-Generalsekretär Schipka dankte in seiner Predigt beim abschließenden Gottesdienst in der Basilika Sonntagberg allen, "die nicht nur in der Öffentlichkeit von christlichen Werten reden, sondern deren persönliches Leben vom Glauben geprägt ist". Er ging zudem auf die Frage nach dem "ausgewogenen Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit" ein. Christliche Politiker seien dazu angehalten, sich auch in vertraulichen Gesprächen und Verhandlungen so zu verhalten, dass dies einer Bewertung durch andere standhalte. Es gelte dabei, "die gedachte Öffentlichkeit zum Maßstab auch für das private Handeln" zu machen.

Einen ausführlicheren Bericht und honorarfreie Fotos finden Sie unter: www.kathpress.at/goto/meldung/2185746/

((ende)) PER/PWU/HKL

Copyright 2022, Kathpress (www.kathpress.at). Alle Rechte vorbehalten

Rückfragen & Kontakt:

Kathpress

Dr. Paul Wuthe

(01) 512 52 83

redaktion @ kathpress.at

https://www.kathpress.at