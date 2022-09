VKI Preisvergleich: Lidl Österreich bei Preiseinstieg und Bio am günstigsten

Salzburg (OTS) - Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat die aktuellen Preise der vier Marktführer im Lebensmitteleinzelhandel – Spar, Billa, Hofer und Lidl – mit den Preisen der letzten VKI-Untersuchung aus dem Jahre 2018 verglichen. Für den Vergleich wurden die Preise von 135 Produkten zusammengetragen und in drei Warenkörben gruppiert: Preiseinstiegsprodukte, Markenprodukte und Bioprodukte.

Das Ergebnis laut VKI: Lidl Österreich ist der günstigste Anbieter bei Preiseinstiegs- und Bio-Produkten!

„Auch wir sind von den massiven Teuerungen sowohl im Einkauf als auch im Betrieb betroffen. Das Ergebnis zeigt aber gleichzeitig, dass wir im Kampf für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erfolgreich sind! Wir werden weiterhin alles tun, um den Kund:innen den Einkauf in dieser herausfordernden Zeit so günstig als möglich zu machen“, so Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich.

