10 Jahre Kulturcard Alsergrund

Saya Ahmad: "Mit der Kulturcard ist Bezirkskultur im Neunten bereits seit 10 Jahren für alle leistbar." - Veronica Kaup-Hasler: „Hervorragende Initiative.“

Wien (OTS) - Am Montag, den 19.09.2022 präsentierten Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler und Bezirksvorsteherin Saya Ahmad die neue Kulturcard Alsergrund 2022/2023. Gemeinsam feierten sie mit den teilnehmenden Theatern das 10-jährige Jubiläum der Kulturcard Alsergrund.

Die Karte ging Anfang September an alle Haushalte des Bezirks und bietet den Bezirksbewohner*innen kostengünstige Eintrittspreise in zehn teilnehmenden Theatern. Darunter sind acht Theater aus dem Bezirk Alsergrund sowie das Volkstheater und das Pygmalion Theater. Konkret bietet die Kulturcard damit für jedes Theater zwei Besuche um 16 Euro pro Person. Die Aktion beruht auf einer Initiative der Theaterbetriebe am Alsergrund und wird von der Bezirksvertretung finanziert. Seit dem ersten Erscheinen zur Saison 2013/2014 hat sich das Angebot der Kulturcard im Bezirk etabliert und geht heuer in die bereits zehnte Saison.

Kaup-Hasler: Eine hervorragende Initiative im Sinne des leistbaren Wien

„Im Sinne des leistbaren Wien ist die Kulturcard Alsergrund eine hervorragende Initiative. Gerade in Zeiten steigender Preise ist es relevant, den Menschen solche Angebote zu machen. Es freut mich, dass so viele unterschiedliche Theater hier kooperieren und sich als Netzwerk begreifen, statt als Einzelkämpfer. Denn den Herausforderungen unserer Zeit müssen wir gemeinsam begegnen“, meint Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. „Ich hoffe, dass dieses Angebot viele Menschen neugierig macht und zu zahlreichen Theaterbesuchen verführt.

„Als Theaterbezirk sind wir seit jeher stolz auf unsere vielen Bühnen und Programme. Es ist mir ein wichtiges Anliegen, Kulturangebote für alle erlebbar zu machen. Gerade bei den aktuell steigenden Lebenskosten darf der niederschwellige Zugang zu unseren Kultureinrichtungen nicht an der Leistbarkeit scheitern. Kunst und Kultur müssen für alle zugänglich sein, besonders in schwierigen Zeiten. Mit der Kulturcard laden wir alle Bewohner*innen herzlich in unsere Kulturhäuser ein!“, betont Bezirksvorsteherin Ahmad.

Die Zusammenarbeit der Alsergrunder Bühnen im Rahmen der Kulturcard wird von dem Direktor des Theater-Center-Forums, Stefan Mras, organisiert: „Die Kulturcard Alsergrund ist für die Bewohner*innen des Bezirks der Schlüssel zu einer kulturellen Schatztruhe. Danke an Bezirksvorsteherin Saya Ahmad und an unsere Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, die mit ihrem Engagement die Theater am Leben erhalten. Kommt alle raus aus dem Alltag und rein ins Theater!“

Kulturcard für Beschäftigte am Alsergrund

„2020 haben wir gemeinsam mit den Einkaufsstraßenvereinen einen wichtigen Schritt in der Ausweitung der Kulturcard gesetzt. Diese Aktion werden wir auch in der 10. Saison weiterführen. Dadurch haben noch mehr Menschen Zugang zu einem vergünstigten Theaterbesuch.“, erklärt Ahmad. „Unsere Kulturhäuser freuen sich auf zahlreiche Besucher*innen!“

Teilnehmende Theater sind Bronski & Grünberg Theater, Kabinetttheater, Pygmalion Theater, Schauspielhaus, Schuberttheater, Theater am Alsergrund, Theater Experiment am Liechtenwerd, Theater-Center-Forum, Volksoper und das Volkstheater.

