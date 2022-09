ORF III Kulturdienstag: Auftakt zum neuen „Erbe Österreich“-Dreiteiler „Wiener Grätzelgeschichten“

Außerdem: Neue Folge „Aus dem Rahmen“

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ am 20. September 2022 präsentiert zum Start der „Erbe Österreich“-Neuproduktion „Wiener Grätzelgeschichten“ die erste Folge „Von Währing bis Penzing“. Nach zwei weiteren „Erbe Österreich“-Filmen, u. a. dem ersten Teil der neuen Doku „Wiener Plätze“, dreht sich in „Aus dem Rahmen“ alles um „Die Landesgalerie Niederösterreich“ in Krems.

Der neue „Erbe Österreich“-Dreiteiler „Wiener Grätzelgeschichten“ beleuchtet die Historie der heutigen Wiener Bezirke außerhalb des Gürtels. Teil eins „Von Währing bis Penzing“ (20.15 Uhr) führt von den Heurigen und Beisln bis zu den Werkstätten und Fabriken in den Vorstädten und Vororten im Westen. Der erste Westbahnhof entstand mit Eingang zur Mariahilfer Straße, nicht zum Gürtel. Am Cobenzl breiteten sich indes die unvergleichlichen Gärten der Rothschilds aus.

Die „Wiener Plätze“ (21.05 Uhr) tragen mehr Geschichte in sich, als vielen bewusst ist. In diesem neuen „Erbe Österreich“-Zweiteiler begibt sich Karl Hohenlohe zu bekannten Plätzen Wiens und lässt gemeinsam mit Expertinnen und Experten die geschichtsträchtigsten Momente Revue passieren. Im ersten Teil besucht er den Albertinaplatz, den Karlsplatz und die Freyung.

Die letzte „Erbe Österreich“-Produktion am „ORF III Kulturdienstag“ widmet sich „Rothschilds Wien“ (21.55 Uhr): Ein bedeutender Zweig der Familie Rothschild residierte in Wien. Karl Hohenlohe besucht unter anderem den Prachtbau der ehemaligen „Creditanstalt" am Schottenring – die Nachfolgerin der früheren Rothschild-Bank. Hier lag die Machtzentrale dieser Dynastie, die sich mit viel Geld in die Gunst des ständig defizitären Kaiserhauses einkaufte.

Die neue Landesgalerie in Niederösterreich ist architektonisch und künstlerisch nicht mehr aus Krems wegzudenken. Das Museum zählt zu den größten seiner Art: 100.000 Exponate umfasst seine Schaufläche, auf der zum überwiegenden Teil zeitgenössische Kunst ausgestellt wird. Karl Hohenlohe lädt in „Aus dem Rahmen“ (22.40 Uhr) zu einer Reise in die Stadt an der Donau sowie in ihr Umland und bietet dem Publikum spannende Einblicke in diese bemerkenswerte Institution.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at