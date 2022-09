Tag der Psychologie 2022 – das größte Psychologie-Event des Jahres findet wieder statt

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause lädt der Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP) zum 14. Tag der Psychologie ein

Wien (OTS) - Am Samstag, den 22. Oktober 2022, steht alles unter dem Motto „Zeit der Veränderung – Psychologie hilft“. Das größte Psychologie-Event Österreichs, das vom Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP) organisiert wird, wird in diesem Jahr zwischen 10 bis 16 Uhr in den Wappensälen des Wiener Rathauses und online via Live-Stream stattfinden.

Im Fokus des ganztägigen Programms stehen Vorträge renommierter PsychologInnen zu den Themen „Long Covid“, „Psychische Probleme bei Kindern und Jugendlichen", „Gesunder Schlaf“, „Schöne neue Arbeitswelt“ u.v.m. Daneben wird es praktische psychologische Übungen zum Mitmachen geben und erstmals auch der BÖP-JournalistInnenpreis verliehen.



Hier finden Sie das komplette Programm zum "Tag der Psychologie".



Der Eintritt ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Für all jene, die persönlich nicht vor Ort sein können, wird es einen Live-Stream geben.



Wir freuen uns auf Sie am "Tag der Psychologie" 2022!



