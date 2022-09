Erlebnistag am 25.09.2022: Handwerk, Brauchtum, Festlichkeiten

Stübing (OTS) - Als Höhepunkt des Museumsjahres in Stübing bietet der Erlebnistag im Österreichischen Freilichtmuseum seit Jahrzehnten unvergessliche Einblicke in die Lebens- und Arbeitswelt unserer bäuerlichen Vorfahren. Traditionell findet dieser am letzten Sonntag im September, der heuer auf den 25. September fällt, von 9 bis 17 Uhr statt. Ein vielfältiges Programm mit Handwerk, landwirtschaftlichen Arbeiten, Erntedank, Musik, Kulinarik und Kinderstationen bringt Jung und Alt das bäuerliche Leben von anno dazumal – auch als unverzichtbare Grundlage unseres heutigen Lebens – mit allen Sinnen näher.

Das Erntedankfest wird im Tal der Geschichte(n) mit dem Erlebnistag groß gefeiert. Traditionell bringt ein Pferdegespann am Vormittag (Start: 9:30 Uhr) die im Freilichtmuseum von den Gärtnerinnen gefertigte Erntedankkrone im Rahmen eines feierlichen Umzuges vom Museumseingang zum Weiher vor dem Südtiroler Wegleithof, wo um 10 Uhr ein stimmungsvoller Erntedankgottesdienst gefeiert wird.

Über den Tag verteilt zeigen Vorführungen ein lebendig buntes Bild, wie sich das Leben und die Arbeit einst gestalteten. Neben Dreschen, Holzstreifen sowie Heu- und Feldarbeiten mit dem Pferd oder Arbeiten mit dem Hirtenhund werden auch Museumsarbeiten wie Dachdecken, Holzaushacken und traditionelle Handwerkstechniken vom Schnitzen über das Schmieden, bis hin zum Fassbinden, Korbnähen, das Flechten von Peitschen und vieles mehr gezeigt. Da das Vieh ein wichtiger Bestandteil des bäuerlichen Lebens war, dürfen auch Tiere am Erlebnistag nicht fehlen und werden die Weiden von Stübing genießen.

Auch der diesjährige Themenschwerpunkt „’s Gwand – Zwischen Handwerk, Funktion und Mode“ bietet den Besucher*innen am Erlebnistag Informatives und Originelles beispielsweise über historische Gewänder, das Handwerk des Hut- oder des Schuhmachers, die Lodenerzeugung, das Weben und vieles mehr.

Für Kinder bietet der Erlebnistag abwechslungsreiche Spiel- und Aktivstationen und die Gelegenheit, die Welt unserer Ururgroßeltern mit Haus, Hof und Tier kennenzulernen. Musik und traditionelle Schmankerl wie Sterz und Druschkrapfen laden zur entspannten Rast auf der Wanderschaft in der einzigartigen historischen Umgebung des Tals der Geschichte(n) ein und betonen die festliche Seite des bäuerlichen Lebens.

Über 300 freiwilligen Helfer*innen unterstützen seit über drei Jahrzehnten mit ihrem Einsatz am Erlebnistag die Arbeit für das einzige zentrale Freilichtmuseum Österreichs, wobei die Einnahmen dieses Tages direkt und ausschließlich in die Erhaltung des unwiederbringlichen Kulturgutes von Stübing fließen.

Der Erlebnistag garantiert mit Geschichte(n) über Leben, Arbeit, Brauchtum und Feste unserer bäuerlichen Vorfahren einen spannenden, erlebnisreichen und genussvollen Tag für die ganze Familie in Stübing!

Die Anreise

Die Zufahrt ist nur über Gratwein möglich. Den Besucher*innen stehen zusätzliche, ausgewiesene Parkplätze an der Austraße mit einer kostenlosen Shuttlebusverbindung zur Verfügung, die am Bahnhof Gratwein startet (ab 8:15 Uhr). So kann auch die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr/der Verbund Linie bzw. ÖBB hervorragend geplant werden (https://verkehrsauskunft.verbundlinie.at/). Das Österreichische Freilichtmuseum ist auch mit dem Fahrrad gut zu erreichen.



