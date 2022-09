FPÖ – Schrangl zu Hörl: „Wohnbauförderung gehört den Menschen, nicht der ÖVP - und auch nicht der SPÖ“

Mehr Transparenz bei Vergaben erforderlich

Wien (OTS) - „Die Aussagen von ÖVP-Nationalratsabgeordneten Hörl, dass der ÖVP unter anderem die Wohnbauförderung gehöre, sind schockierend. Hier deutet sich ein System an, das dringend reformiert werden muss“, kritisierte heute FPÖ-Bautensprecher NAbg. Mag. Philipp Schrangl.

„Die Menschen sind zurecht über die Aussage des Abgeordneten Hörl empört. Wenn ich an Wiener Bauträgerwettbewerbe denke, dann gibt es allerdings auch in der Bundeshauptstadt erheblichen Transparenzbedarf“, verwies Schrangl auf den Artikel „Wer in Wien Bauträgerwettbewerbe gewinnt“ erschienen in der Tageszeitung „Die Presse“ am 23.9.2021 sowie auf die geltende Unschuldsvermutung für alle Genannten und Beteiligten. „Ich will niemanden kriminalisieren, aber wenn ich an den Sozialbau-Verbund denke, dann gibt es hier gewisse Auffälligkeiten. Schließlich hält die SPÖ sogar Anteile am Unternehmen“, so Schrangl, der abermals auf die geltende Unschuldsvermutung für alle Genannten und Beteiligten hinwies.

„Es zeigt sich neuerlich, dass es dringend zu echten Reformen im Bereich der Vergabe von Wohnbauförderungsmitteln kommen muss.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at