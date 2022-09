Die Tiroler-Landtagswahl im ORF

U. a. mit TV-Konfrontation am 20. September und dreieinhalbstündiger Live-Berichterstattung am Wahlsonntag

Wien (OTS) - Am 25. September 2022 wählt Tirol einen neuen Landtag. Der ORF berichtet in TV, Radio und online ausführlich im Vorfeld und am Wahlsonntag. Höhepunkt ist die am „Report“-Sendeplatz (20. September, 21.05 Uhr, ORF 2) österreichweit ausgestrahlte Diskussionsrunde „Tirol – Die Konfrontation“ mit Susanne Schnabl, Georg Laich und den Spitzenkandidaten bzw. der Spitzenkandidatin. Am Wahlsonntag (25. September) stehen ab 15.30 Uhr in ORF 2 mehr als dreieinhalb Stunden aktuelle Berichterstattung auf dem Programm. Thema ist dabei auch die Wahl in Italien.

Dienstag, 20. September, 21.05 Uhr, ORF 2: „Wahl 22: Tirol – Die Konfrontation“

Was sind die Rezepte der Wahlwerberinnen und Wahlwerber für die brennenden Themen im Land? Wie positionieren sich die Parteien zu Fragen wie leistbares Wohnen, Klimaschutz, Teuerung, Energie oder Verkehr? Welche Regierungskonstellationen, welche Wechselwirkungen mit der Bundespolitik sehen die Kandidatinnen und Kandidaten? Bei der Konfrontation live aus dem ORF-Landesstudio Tirol diskutieren die Spitzenleute der sechs im Tiroler Landtag vertretenen Parteien unter der Gesprächsleitung von Susanne Schnabl und Georg Laich. Es sind dies:

Anton Mattle (ÖVP)

Georg Dornauer (SPÖ)

Markus Abwerzger (FPÖ)

Gebi Mair (Die Grünen)

Andrea Haselwanter-Schneider (Liste Fritz)

Dominik Oberhofer (NEOS)

Sonntag, 25. September, ORF 2: Der Wahlsonntag

15.30 Uhr: „ZIB Spezial“ – Tag der Entscheidung in Tirol und Italien 17.00 Uhr: „ZIB Spezial“ – Tirol hat gewählt

Gut 535.000 Tirolerinnen und Tiroler sind aufgerufen, die Zusammensetzung im Tiroler Landtag zu bestimmen. Für die 36 Sitze im Tiroler Landesparlament bewerben sich neben den bisher dort vertretenen Parteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, GRÜNE, LISTE FRITZ und NEOS auch MFG, KPÖ (nur Innsbruck-Stadt und Innsbruck-Land) und MACH MIT (nur Innsbruck-Land).

Daniela Schmiderer und Georg Laich berichten live aus dem Wahlstudio im Innsbrucker Landhaus. Neben der aktuellen Hochrechnung gibt es Live-Schaltungen in die Zentralen der im Landtag vertretenen Parteien, Live-Interviews mit Politikbeobachterinnen und -beobachtern, Reaktionen der Spitzenkandidaten und der Spitzenkandidatin aller im Landtag vertretenen Parteien.

Hochrechnungsexperte Christoph Hofinger ist mit seinem Team im ORF-Wahlstudio. Politik-Experte Peter Filzmaier analysiert Trends, Wahlmotive und Auswirkungen auf mögliche Koalitionen, die nach der Wahl notwendig werden. Thema der aktuellen ORF-Wahlberichterstattung sind mögliche Auswirkungen auf die Bundespolitik. Reaktionen der Parteispitzen auf Bundesebene sind Bestandteil des langen Wahlabends im ORF.

18.25 Uhr: „ZIB Spezial“ – Diskussion der Bundesparteien, Gesprächsleitung Hans Bürger

19.00 Uhr: „ZIB Spezial“ – Das Tiroler Ergebnis

Die Tirol-Wahl in den ORF-Radios

Ö1 berichtet am Wahlsonntag in verlängerten „Journalen“ um 17.00 und 18.00 Uhr sowie in einem „Sonderjournal“ um 19.00 Uhr. Aus dem Innsbrucker Landhaus berichten für Ö1 Viktoria Waldegger und Stefan Kappacher, Peter Daser präsentiert die aktuellen Hochrechnungen. Die Ö1-Innenpolitik-Redakteur/innen informieren über die Reaktionen der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten in Innsbruck und aus der Bundespolitik. Im Studio bei Christian Williwald analysiert Ö1-Innenpolitikexperte Klaus Webhofer. Darüber hinaus informieren die Ö1-Nachrichten und die Ö1-Social-Media-Kanäle. Auch die Ö1-„Morgenjournale“ am Montag, dem 26. September, stehen im Zeichen der Wahl in Tirol.

Die Ö3-Nachrichtenredaktion berichtet am Wahlsonntag, dem 25. September, ausführlich über die Tiroler Landtagswahl: in verlängerten Nachrichten um 16.00 Uhr sowie nach Wahlschluss in den Ö3-Wahljournalen von 17.00 bis 19.00 Uhr (jeweils zur vollen Stunde). Der Ausgang der Wahl wird auch am Montag, dem 26. September, Thema im Ö3-Frühjournal um 7.00 Uhr sein. Für Ö3 aus Tirol berichtet Wolfgang Böhmer, aus der Ö3-Innenpolitik-Redaktion Birgit Pointner. FM4 berichtet aktuell im Rahmen der Nachrichten.

Die ORF-Regionalradios berichten am Wahlsonntag in Sonderjournalen um 17.00, 18.00 und 19.00 Uhr über die aktuellen Zahlen der ORF-Hochrechnungen. Die wichtigsten Reaktionen kommen direkt aus der Wahlzentrale in Innsbruck. Im Studio analysiert ORF-Innenpolitik-Expertin Julia Schmuck die Ergebnisse der Wahl. Alle Gemeindeergebnisse gibt es wie immer im ORF-Teletext ab Seite 500.

Radio Tirol ändert sein Programm und sendet ab 14.00 Uhr die Sondersendung „Tirol wählt“ mit Markus Feichter, Georg Oberhammer und Stefan Lindner.

Die Tirol-Wahl online und im ORF TELETEXT

news.ORF.at und tirol.ORF.at sowie weitere ORF.at-Channels stellen laufend aktuelle News über das Geschehen im Wahlkampf bereit. Am Wahlabend informieren Live-Ticker, Storys, Analysen und ein dynamisch aufbereiteter Datenteil topaktuell über Hochrechnungen, Ergebnisse bis zur Gemeindeebene, Auswirkungen und Reaktionen. Die ORF-TVthek, der ORF.at-Newsroom und tirol.ORF.at stellen außerdem ein Package mit Live-Streams und Videos-on-Demand der TV-Berichterstattung – von der Diskussionsrunde „Tirol – Die Konfrontation“ über weitere Berichte bis zum Wahlabend – bereit. Das ORF-Tirol-Social-Media-Team bietet Blicke hinter die Kulissen der Wahl auf Instagram und Facebook (ORFTirol, orftirol, #tirolwählt). Der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner aktuellen Berichterstattung laufend über das aktuelle Wahlkampfgeschehen in Tirol. Am Wahlabend werden Hochrechnungen, Ergebnisse (inkl. aller Detailergebnisse bis zur Gemeindeebene ab Seite 500), Analysen und Reaktionen bereitgestellt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at