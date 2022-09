Vier Power-Frauen und eine Power-Stimme: Valentina Thoms singt für ORF-1-Serien-Highlight „Biester“

„Starmania 22“-Kandidatin hat Signation zu neuer Uli-Brée-Serie aufgenommen

Wien (OTS) - „It’s a wrap!“ heißt es in wenigen Stunden, wenn heute, am Montag, dem 19. September 2022, die Dreharbeiten zu „Biester“ (AT), einem der neuesten ORF-Serien-Highlights, zu Ende gehen. Freuen darf sich das ORF-1-Publikum aber nicht nur auf vier Power-Frauen, die zwei Welten aufeinander prallen lassen, sondern auch auf eine Power-Stimme: „Starmania 22“-Kandidatin Valentina Thoms, die es unter die Top 4 geschafft hat, hat dazu die deutschsprachige Signation eingesungen und aufgenommen, die auch als Single unter dem Titel „Luftschloss“ produziert werden soll. Komponiert und geschrieben wurde der Popsong von Thomas Pötz und Sebastian Watzinger: Musiker und Sound-Designer von Lametta Audio und dreifache Filmpreisträger (Beste Tongestaltung), die bereits mit zahlreichen nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet haben und nun für die komplette Musik und das Sound-Design der „Biester“ verantwortlich zeichnen. Bei der Studio-Arbeit begleitet haben das Team um Valentina Thoms am Freitag, dem 16. September, u. a. ORF-Fernsehfilmchefin Mag. Katharina Schenk und die beiden Hauptdarstellerinnen Anja Pichler und Mara Romei.

ORF-Fernsehfilmchefin Mag. Katharina Schenk: „Etwas Spektakuläres“

„Die Dynamik der ‚Biester‛ hat mich und das gesamte Team so beeindruckt, dass wir bei der Musik für die Serie auch etwas Spektakuläres wollten. Thomas Pötz und Sebastian Watzinger von Lametta Audio waren von der Idee, einen deutschsprachigen Song zu produzieren, sofort angetan und haben mit ,Luftschloss‘ die ideale Ergänzung kreiert. Dass Valentina Thoms auch mit an Bord ist, vervollständigt das Bild von kraftvollen, jungen Frauen, die genau wissen, was sie vom Leben wollen.“

Valentina Thoms: „Ich könnte das jeden Tag machen“

Die 16-jährige Schülerin und „Starmania 22“-Kandidatin aus Altmünster am Traunsee über ihre neue Herausforderung: „Ich war sehr überrascht, dass ich für diesen Song ausgewählt worden bin, und habe mich darüber richtig gefreut – und freue mich immer noch wahnsinnig darüber. Es ist eine Ehre, so etwas singen zu dürfen. Die Signation wird später auf jeden Fall oft im Fernsehen sein, man wird meine Stimme hören, und manche werden sie vielleicht sogar wiedererkennen. Deshalb war ich so begeistert – und bin es noch immer. Es ist eine wirklich schöne Zusammenarbeit, und es macht mir Riesenspaß, mich hier miteinzubringen. Ich könnte das jeden Tag machen.“ Und Thoms weiter über die Bedeutung des Songs: „Die Message hinter dem Song und auch der Text selbst sind sehr toll. In der Serie geht es um vier Jugendliche, um deren Höhen und Tiefen, um Erfolge und Niederlagen. In meinem Alter kann ich mich mit dem Song sehr gut identifizieren, und vielleicht können sich auch andere Jugendliche in manche Textstellen hineinversetzen, weil sie genauso einmal Höhen und Tiefen erlebt haben. Deswegen bedeutet mir der Song echt viel, und ich singe diesen Song dadurch auch extrem gerne.“

Thomas Pötz, Musiker und Sound-Designer von Lametta Audio: „Passt perfekt“

„Valentinas charaktervolle Stimme passt perfekt zu den ‚Biestern‛ in der Serie, zu den Mädchen und Frauen, die wissen, was Sie wollen – und sich eben nicht nur Luftschlösser bauen“, gibt Thomas Pötz, Musiker und Sound-Designer von Lametta Audio einen ersten Vorgeschmack. „Wir von Lametta hatten eine tolle Zusammenarbeit schon bei der ersten Aufnahmesession mit Valentina. Sie ist im Studio überraschend professionell für ihr junges Alter, deshalb mussten wir nicht lange überlegen und produzieren mit ihr ,Luftschloss‘ nun als Single in voller Länge.“ Und Thomas Pötz weiter über die Message des Songs: „‚Luftschloss‛ ist auch ein Song über das Scheitern und wieder aufstehen, über das Zuhause, die Familie. Die Hauptcharaktere der ‚Biester‛ sind jung und streben eifrig nach ihren Träumen. Wir glauben, dass Valentina sich mit ihrem Talent auch weite Ziele stecken sollte, und freuen uns auf jeden Fall auf viele weitere Studiosessions mit ihr.“

Komposition und Produktion: Lametta Audio (Sebastian Watzinger und Thomas Pötz)

Gesang: Valentina Thoms

Texterin: Alice Reichmann (Faces)

Schlagzeug: David Leisser

Produziert und aufgenommen in den Tic Studios

Regisseurin Mirjam Unger: „Cool ist Valentinas zweiter Vorname“

„Ich sah Valentina in ,Starmania‘ und war sofort beeindruckt von ihrer Ausstrahlung, ihrer unfassbaren Stimme und Unverwechselbarkeit. Cool ist Valentinas zweiter Vorname“, so „Biester“-Regisseurin und Valentina-Fan Mirjam Unger, die während der Konzeption der Serie für die Signation auch gleich mit den Soundtrack-Musikern in Kontakt getreten ist. „Sofort kam zurück: ‚Valentina? Sie ist Bombe.‛ Dann habe ich die Idee weiter erzählt und weiter verfolgt – und siehe da, wenn etwas sein soll, dann wird es auch: Ich freue mich extrem, dass Valentina die ‚Biester‛-Signation singt. Sie ist meine heimliche ,Starmania 22‘-Gewinnerin, und ich bin so gespannt auf ihre Karriere. In diesem Sinne: Valentina, willkommen im Club der ‚Biester‛!.“

Anja Pichler, Mara Romei, Fanni Schneider und Theresa Riess sind die „Biester“ (AT)

Zwei jungen Frauen aus bescheidenen Verhältnissen, die so ziemlich alles dafür tun würden, um ihr Leben aufzupimpen, stehen zwei junge Frauen aus reichem Haus gegenüber, die es so krachen lassen, dass es selbst für deren Eltern schwierig wird, wieder alles geradezubiegen. Zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten, prallen in der neuesten ORF-Produktion aus der Serienschmiede von Erfolgsautor Uli Brée aufeinander, in der sich Anja Pichler, Mara Romei, Fanni Schneider und Theresa Riess zwischen Liebe, Lüge und Leichtsinn als die titelgebenden „Biester“ wiederfinden. In weiteren Rollen des in Wien und Umgebung gedrehten ORF-Highlights mit zehn 45-minütigen Folgen stehen bzw. standen u. a. Ursula Strauss, Simon Schwarz, Claudia Kottal und Aleksandar Petrović vor der Kamera. Regie führ(t)en Mirjam Unger und Andreas Kopriva. „Biester“ (AT) ist eine Produktion des ORF hergestellt von MR-Film.

