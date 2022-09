Erste Bundesschulsprecherin aus einer Zentrallehranstalt

Schülerunion stellt mit diesem Jahr zum 18. Mal in Folge die Bundesschulsprecherin - Pressekonferenz am 19.09.2022

Wien (OTS) - Am Sonntag, dem 18.09.2022, fand die Wahl der Bundesschülervertretung 2022/23 in Strobl, Salzburg statt. Mit klarer Mehrheit wurde die Tullnerin Flora Schmudermayer zur neuen Bundesschulsprecherin und damit zur höchsten Vertreterin Österreichs Schüler:innen gewählt. Am Montag, dem 19.09.2022, hat sie sich um 09:00 Uhr das erste Mal den Medien präsentiert und ihre Vorhaben für das kommende Schuljahr vorgestellt.

Mit ihrem Schwerpunkte-Paket “build(ung) it - der Bauplan für die Schule der Zukunft” will die Bundesschulsprecherin gemeinsam mit der Schülerschaft das Ruder selbst in die Hand nehmen und zusammen ein Schulsystem von morgen bauen. Der Fokus soll hierbei auf Wirtschafts-und Finanzbildung, Englisch an Berufsschulen, Bildung international, Demokratiebildung und Berufsbildung liegen. „Wir wollen unseren Beitrag leisten, die Schule der Zukunft zu bauen. Zeigen wir unsere Ideen für eine Weiterentwicklung unseres Schulsystems. Mit unseren Schwerpunkten setzen wir genau da an, wo der Schuh noch drückt", argumentiert die frisch gewählte Bundesschulsprecherin bei ihrer ersten Pressekonferenz.

„Wir haben in Österreich als beinahe einziges Land der Welt eine Bundesschülervertretung, die gesetzlich verankert, hoch respektiert und in viele offizielle Gremien und Entscheidungsprozesse eingebunden ist. Genau aus diesem Grund macht es uns umso stolzer, dass wir als Schülerunion nun die 18. Bundesschulsprecherin in Folge in unseren Reihen begrüßen dürfen”, so der Bundesobmann Manuel Kräuter.

Neben der Bundesschulsprecherin wurden auch die Bereichssprecher für AHS, BMHS, BS und ZLA gewählt. Mit Marco Gayer (Niederösterreich, AHS), Theresa Golser (Salzburg, BMHS) und Emma Fürweger (Salzburg, BS) kommen drei der vier Bereichssprecher:innen aus der Schülerunion. Damit stellt die Schülerunion insgesamt 26 von 29 Mandaten in der BSV, sowie die Bundesschulsprecherin und drei von vier Stellvertreter:innen.

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schüler:innenorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schüler:innen. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2022/23 26 von 29 Mandaten stellt. Außerdem stellt sie dieses Jahr zum 18. Jahr in Folge die Bundesschulsprecherin.

