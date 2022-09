Black Voices zu Eintragungswoche von 19.-26.09: „Nimmt Österreich seine Verantwortung gegen Rassismus wahr?

Erstes Anti-Rassismus Volksbegehren Black Voices startet in Eintragungswoche und fordert einen Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus.

Wien (OTS) - Das Black Voices Volksbegehren kämpft seit über zwei Jahren gegen strukturellen Rassismus in Österreich. Um tatsächliche Verbesserungen zu schaffen, fordert das Volksbegehren einen Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus in den Bereichen Bildung, Arbeit, Öffentlichkeit und Repräsentation, Gesundheit, Polizei sowie Flucht und Migration. „Struktureller Rassismus muss unbedingt auf politischer Ebene bekämpft werden, weshalb wir unsere Forderungen auch in den Nationalrat bringen wollen. Dazu brauchen wir als Volksbegehren mindestens 100.000 Unterschriften“, so Noomi Anyanwu, Sprecherin des Black Voices Volksbegehrens.

Black Voices Sprecherin Asma Aiad führt fort: „Rassismus ist in Österreich vielschichtig. Die rechtswidrige Operation Luxor gegen die muslimische Community, Missachtung der Rechte von Flüchtenden, rassistisches Verhalten von staatlichen Institutionen wie der Polizei und der Wahlausschluss von 1,4 Millionen hier lebenden Menschen bei der Bundespräsidentschaftswahl sind ein paar wenige Beispiele, die auch nur die Spitze des Eisberges darstellen.“ Das Black Voices Volksbegehren stellt sich deshalb in seinen Forderungen sehr breit auf, um alle Lebensbereiche abzudecken.

„Mit dem Black Voices Volksbegehren gibt eine historische Chance, um ein Zeichen gegen Rassismus in Österreich zu setzen. Deswegen rufen wir alle, denen Menschenrechte am Herzen liegen dazu auf, das Volksbegehren zu unterstützen“, schließt Black Voices Sprecher Emmeraude Banda ab. Die Eintragungswoche des Volksbegehrens läuft bis zum 26. September um 20 Uhr. Unterschreiben können alle wahlberechtigten österreichischen Staatsbürger*innen in jedem Amt oder online per Handysignatur.

Pressefotos zur freien Entnahme unter Angabe des Copyrights: https://drive.google.com/drive/folders/1LCPucKA_jb9q3nRWkjOTB35VHFyzgnnE?usp=sharing





