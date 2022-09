AVISO Wien Holding/Großmarkt Wien: 50 Jahre Großmarkt Wien Festakt und Fototermin am 20. September 2022

Wien (OTS/RK) - Der Großmarkt Wien, ein Unternehmen der Wien Holding-Tochter WSE Wiener Standortentwicklung, feiert im Jahr 2022 sein 50-jähriges Bestehen. Auf dreißig Hektar Fläche hat sich der Großmarkt Wien-Inzersdorf seit seiner Eröffnung im Jahr 1972 zum bedeutendsten Großhandelsstandort für Lebensmittel und Blumen in Österreich entwickelt.

Aus diesem Anlass laden Wien Holding und Großmarkt Wien am Dienstag, dem 20. September 2022, zu einem kleinen Festakt mit Fototermin am Auffangparklatz ein, wo derzeit die Geschichte des Großmarkts im Rahmen einer Outdoor-Galerie präsentiert wird. Nach kurzen Festansprachen wird eine Jubiläumsbroschüre über den Großmarkt Wien an Bürgermeister Ludwig übergeben. Anschließend wird die Delegation Betriebsbesuche am Areal vornehmen.

Die Vertreter*innen der Medien sind zum Festakt mit Fototermin herzlich eingeladen!

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Dienstag, 20. September 2022, 9:00 Uhr

Ort: Großmarkt Wien, Laxenburger Straße 365/Auffangparkplatz, 1230 Wien

Kostenlose Parkmöglichkeit beim Verwaltungsgebäude (vor der Einfahrt Hauptportal rechts).

Teilnehmer:

Michael LUDWIG, Bürgermeister der Stadt Wien

Walter RUCK, Wirtschaftskammer Wien-Präsident

Gerald BISCHOF, Bezirksvorsteher des 23. Wiener Gemeindebezirks

Oliver STRIBL, Geschäftsführer Wien Holding

Um Anmeldung unter presse@wienholding.at wird gebeten.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Rückfragen & Kontakt:

Ursula Eripek

Marketing & Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 890 20 20 14

Mobil: +43 676 542 37 17

E-Mail: ursula.eripek @ grossmarkt-wien.at



Wolfgang Gatschnegg

Wien Holding – Konzernsprecher

T: +43 1 408 25 69 21

E: w.gatschnegg @ wienholding.at

www.wienholding.at