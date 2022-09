Komm’ zur European Researchers’ Night und blicke hinter die Kulissen der geheimnisvollen Welt der Forschung

Am Freitag, dem 30.9.2022, von 15:00 bis 24:00 in Wien, Salzburg, Innsbruck, Wien und online.

Wien (OTS) - Unter dem Motto „exploREsearch“ werden am 30.9.2022 von 15:00 bis 24:00 im Rahmen der diesjährigen European Researchers’ Night mehr als 100 Wissenschaftler*innen in Wien, Salzburg, Innsbruck und online eindrucksvoll und interaktiv präsentieren, woran sie aktuell forschen und tüfteln. Das Themenfeld reicht vom Klimawandel und der Nachhaltigkeit, über Kunst und Technologie bis hin zu Citizen Science.

Viel Unterhaltung mit Bands, Science Slam und Werner Gruber

Zu den besonderen Highlights zählt – neben einem reichhaltigen Entertainment-Programm mit drei Bands, die aus Forscher*innen bestehen, und zwei Science Pub Quizzen – vor allem das Science Slam Österreichfinale. Bei diesem werden die besten forschenden Meister*innen des künstlerischen Worts auftreten, um mit Charme und Witz auf den Punkt zu bringen, worum es sich in ihrem Fachbereich dreht. Direkt davor kann man die tolle Physikshow von Werner Gruber live miterleben, bei der üblicherweise kein Auge trocken bleibt. Es wird heiß, es wird kalt und manche werden die Füße in Sicherheit bringen. Ein multisensorisches Abenteuer ohne doppelten Boden – pure Wissenschaft in Farbe und dreidimensional.

Spannung und Spaß bei Stationen, Workshops und einer Forschungsrallye

Die Hauptattraktionen des Events werden in Summe aber sicher wieder die unzähligen wissenschaftlichen Stationen und Workshops darstellen, bei denen sowohl interessante Eindrücke und Erkenntnisse aus dem facettenreichen Ökosystem der Forschung gewonnen wie auch Wissenschaftler*innen persönlich kennengelernt werden können. Zudem wird es auch die Möglichkeit geben, an einer ausgeklügelten Forschungsrallye teilzunehmen, die zur Unterhaltung und dem Wissensgewinn von Groß und Klein beiträgt und bei der man sich mit viel Engagement, Kreativität und Raffinesse die Chance auf attraktive Gewinne ergattern kann.

Das Spektrum reicht von der Molekularbiologie bis zur Weltraumforschung

Wer vorbeikommt und mitmacht wird viele beeindruckende Neuigkeiten erfahren. So kann man z.B. herausfinden, wie die Farben von Blüten und Früchten entstehen, wie man Roboter zum Laufen und Tun bringt, was es mit dem geheimnisvollen Nordlicht auf sich hat, was Nadelbäume über den Klimawandel aussagen oder wie menschliche Bewegung entsteht. Weiters werden neue Erkenntnisse der Weltraumforschung vorgestellt und präsentiert wie Molekularbiologie und Hightech mit vereinten Kräften auf der Suche nach stresstoleranten Erdäpfeln sind. Außerdem wird erklärt, wie man mit schwebenden Magneten den Geheimnissen der Gravitation auf die Spur kommt, was man mit Licht in der Chemie alles so bewirken kann, was man mit der NFC- und Radar-Technologie anstellen kann und vieles mehr.

Einfach vorbeikommen. Der Eintritt ist frei!

Es lohnt sich also auf jeden Fall, der European Researchers’ Night einen Besuch abzustatten. Der Event ist für Interessierte aller Altersgruppen geeignet, der Zutritt kostenfrei und auch eine Voranmeldung ist nicht nötig. Alle weiteren Details zum Ablauf, den Veranstaltungsorten und den einzelnen Programmpunkten sind auf www.resarchersnight.eu zu finden.

Über die European Researchers’ Night

Die European Researchers’ Night wird von der Europäischen Union gefördert. Sie ist ein im Rahmen von Horizon Europe mit den Marie Skłodowska-Curie Maßnahmen finanzierter Mega-Event, der einmal im Jahr in vielen Städten Europas zur gleichen Zeit stattfindet und das Ziel verfolgt, Bürger*innen jeden Alters spannende Einblicke in verschiedenste Bereiche der Forschung und Wissenschaft zu eröffnen.

Die Veranstaltungen, die in Wien, Salzburg, Innsbruck und online unter dem Motto „exploREsearch“ organisiert werden, stellen eine von insgesamt drei Initiativen dar, die in diesem Jahr in Österreich im Rahmen der European Researchers’ Night koordiniert werden. Sie werden von der Kinderuni, der Universität für Angewandte Kunst Wien, der Universität Salzburg, der Universität Innsbruck, der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Science Communication und bee produced kooperativ verwirklicht. Bei den beiden weiteren Initiativen handelt es sich um Events in St. Pölten und Graz, die unter dem Titel „Life is a Science“ laufen, sowie das Niederösterreichische Forschungsfest, das ebenfalls in Wien anberaumt wird.

European Researchers' Night

Datum: 30.09.2022, 15:00 - 23:55 Uhr

Ort: Universität für angewandte Kunst Wien

Vordere Zollamtsstraße 7, 1030 Wien, Österreich

Url: https://www.researchersnight.eu/

