Die Tötung der Iranerin Mahsa Amini ist ein Verbrechen des iranischen Gewaltregimes

Wien (OTS) - Die Tötung von Mahsa Amini (22) am 16. September 2022, die nach ihrer Verhaftung durch die sogenannte Sittenpolizei in Teheran allem Anschein nach brutal misshandelt und später im Krankenhaus für hirntot erklärt wurde, ist die Folge der beispiellosen Gewalt des iranischen Regimes gegenüber Frauen, die sich dem Hidschab-Zwang nicht unterwerfen wollen. Ihr Tod sollte weltweit scharf verurteilt werden, um weitere Gewalt gegen Frauen im Iran zu verhindern.

Für uns, in Österreich ansässige Organisationen für Menschenrechte im Iran, ist der Tod Mahsa Aminis ein weiteres Indiz dafür, dass das Regime der islamischen Republik Iran unter dem Präsidenten Ebrahim Raisi die zügel- und erbarmungslose Gewalt gegenüber Andersdenkenden, insbesondere Frauen, intensiviert hat. Wir fordern eine unabhängige Untersuchung der Todesursache. Die islamische Führung im Iran ist verantwortlich für diesen Akt der Tötung einer weiteren unschuldigen jungen Frau und für Jahrzehnte der Diskriminierung von Frauen und Menschen, die sich für ihre Rechte einsetzen.

Zuletzt wurde die Schriftstellerin Sepideh Rashnoo verhaftet und in staatlichem Gewahrsam offensichtlich misshandelt, weil sie in einem Bus in Teheran angeblich einen unpassenden Hidschab getragen hatte. Ihr drohen nun Jahre im Gefängnis.

Wir fordern die führenden Politiker der Welt, vor allem die österreichische Regierung und die Vertreter:innen der Europäischen Union auf, den iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi für Mahsa Aminis Tötung und die zunehmenden Menschenrechtsverletzungen in seinem Land zur Rechenschaft zu ziehen, wenn er nächste Woche zur UN-Generalversammlung nach New York kommt.

