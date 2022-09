100 Millionen Euro Fördergeld von der EU für die Primärversorgung - wo geht das Geld hin?

50 Prozent davon sollen in unbesetzte Ordinationen fließen

Klaus/Steyrling, OÖ (OTS) - Präsidentin Dr. Angelika Reitböck (Österreichischer Hausärzteverband): „Auch traditionelle Hausarztstellen sollen mit diesem Geld gefördert werden!“

Diese 100 Millionen Euro dürfen nicht alleine in den Ausbau der Primärversorgungszentren gepumpt werden. Hausärztinnen und Hausärzte stellen die zentrale Drehscheibe der Patientenversorgung dar. In den allgemeinmedizinischen Praxen wird im vertrauten Rahmen am intensivsten auf die körperlichen und psychischen Nöte eingegangen. Viele Ordinationen werden nicht mehr nachbesetzt. Auch ein Aufschrei der Gemeinden und Proteste der Bürgermeister:innen sowie der betroffenen Patient:innen nützen hier meist wenig.

Deshalb gilt es umso mehr, dem Widmungstext dieser Fördergelder entsprechend „Diese Mittel sollen dafür verwendet werden, die Gesundheitsversorgung nahe am Wohnort gezielt und nachhaltig zu stärken“ diese auch gezielt für die hausärztliche Versorgung zu verwenden.

Es gilt nun intensive Aktionen gegen den Hausärztemangel einzuleiten. Wir stehen erst am Anfang einer Versorgungswüste, die sich immer mehr ausbreiten wird. In den nächsten 5 Jahren wird jeder zweite Hausarzt und jede zweite Hausärztin in Pension gehen. Weiteres blauäugiges Zuwarten begleitet von halbherzigen Initiativen führt uns mit rasender Geschwindigkeit in die falsche Richtung!

Deshalb müssen 50 Prozent dieser Fördergelder von der EU für die Primärversorgung auch direkt in die hausärztlichen Praxen fließen!

