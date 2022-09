„Es gibt wichtigere Sachen in einer Beziehung als körperliche Treue“: Til Schweiger über Dating und Single-Dasein

Wien (OTS) - Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler und Filmemacher: Til Schweiger war heute (18. September) zu Gast in Ö3-„Frühstück bei mir“ und erzählte über sein privates Leben und seine Gefühle. Seit einigen Monaten schon lebt er als Single: „Ich weiß genau was schiefgelaufen ist. Es wird ja nicht einfacher im Alter, man kriegt immer höhere Ansprüche und weiß immer genauer, was man will. Ich will vor allem keine negative Energie in meinem Leben haben und Menschen, die mir nicht guttun, schmeiße ich raus.“ Ob er manchmal einsam ist, fragt Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl. Der 58-jährige Schauspiel-Star: „Nur wenn ich ganz alleine bin, bin ich einsam. Ich bin ja viel auf Mallorca und da meistens umgeben von Freunden und Kindern. Aber ich bin mir sicher, dass ich mich wieder vergucken werde.“

Dass der Altersunterschied zwischen ihm und seinen Freundinnen immer größer werde – seine letzte Freundin, die Lehrerin Sandra Biehl, war 31 Jahre jünger als er – erklärt Schweiger auf Ö3 so: „Ich gucke nicht auf das Alter. Früher habe ich das eher gemacht und gesagt:

‚Die ist viel zu jung. Wenn du 70 bist, ist die 45, dann kickt sie dich weg.‘ Aber das ist Schwachsinn. Wenn die Küchenpsychologen sagen: ‚Der alte Mann braucht ein junges Ding um sich zu schmücken‘, das geht mir am Arsch vorbei, weil so bin ich nicht. Ich bin in meinem gefühlten Alter zwischen 5 und 30 Jahre alt. Das Alter werde ich behalten bis zum Schluss.“ Von Online-Dating hält er wenig: „Ich sitze nicht nachts vor Tinder, Facebook oder Instagram und denke:

‚Wen könnte ich jetzt daten?‘ Ich lerne Frauen eher durch Zufall kennen, aber im realen Leben.“ Spekulationen über eine Beziehung mit Franziska Machens, Hauptdarstellerin in seinem Film „Lieber Kurt“, verneint Schweiger auf Ö3: „Trotzdem wird immer weiter spekuliert, immer in Berufung auf ‚gut informierte Kreise‘. Mich hat neulich die Bild-Zeitung angerufen und gesagt, sie wissen von gut informierten Kreisen, dass ich beim Dschungelcamp mitmachen werde. Da kann ich nur noch lachen.“

Schweiger zog in Ö3-„Frühstück bei mir“ auch Bilanz über sein Beziehungsleben: „Ich kann sagen, dass ich mit allen meinen Verflossenen ein gutes Einvernehmen habe. Es ist mit keiner im Krieg zu Ende gegangen.“ Nur dass seine Ex-Frau Dana eine Biografie herausgebracht hat, in der sie von seinen Eheverfehlungen erzählte („Ich war naiv anzunehmen, dass Til mir treu sein kann.“), sieht der vierfache Familienvater heute noch mit einer gewissen Bitterkeit:

„Ich war befremdet darüber, dass sie die Notwendigkeit gesehen hat, so ein Buch zu schreiben. Ich habe mir gedacht, es ist nicht fair den Kindern gegenüber. Ich habe es mir aber gar nicht angetan, es zu lesen.“ Ob Treue in einer langjährigen Beziehung für den Filmstar eine Illusion sei? „Ich kann nur sagen, es gibt wichtigere Sachen in einer Beziehung als körperliche Treue.“

