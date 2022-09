Linux Foundation Europe startet zur Förderung der europäischen Open-Source-Zusammenarbeit und Innovation

Dublin (OTS) - Neu gegründete Organisation stellt ersten World of Open Source 2022 Europe Spotlight Report vor, der Möglichkeiten für eine stärkere Beteiligung des öffentlichen Sektors und der vertikalen Branchen an Open Source aufzeigt, um Nachhaltigkeit und kollektive Wertschöpfung zu erreichen

Die Linux Foundation Europe startet heute mit einem Dutzend Mitgliedern, der Absicht, ein bahnbrechendes Gründungsprojekt ins Leben zu rufen, und einer Originalstudie, die neue Einblicke in die europäische Dynamik von Open Source bietet. Die Linux Foundation Europe mit Hauptsitz in Brüssel wird von Gabriele Columbro als General Manager geleitet. Columbro wird weiterhin als Geschäftsführer der Fintech Open Source Foundation (FINOS) tätig sein.

Die Linux Foundation Europe hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Wachstum florierender offener Kooperationsbemühungen zu beschleunigen, die sich auf die Herausforderungen und Chancen aller europäischen Wählergruppen konzentrieren, von Einzelpersonen bis hin zu öffentlichen und privaten Sektoren, und gleichzeitig eine Plattform für europäische Projekte und Unternehmen zu bieten, damit sie weltweit erfolgreich zusammenarbeiten können.

„Die Linux Foundation hat in den letzten zwei Jahrzehnten eine phänomenale Arbeit geleistet, die den Privatsektor und einzelne Beitragende auf globaler Ebene zusammengebracht hat. Als gebürtige Italienerin, die in der blühenden europäischen Open-Source-Community der frühen 2000er Jahre aufgewachsen ist, freue ich mich, unsere Aufmerksamkeit auf langjährige Herausforderungen und Möglichkeiten zu richten, die wir in Europa durch eine offene Zusammenarbeit erschließen können", sagte Gabriele Columbro, Geschäftsführerin der Linux Foundation Europe.

Zu den Gründungsmitgliedern der Linux Foundation Europe gehören auf Platinum-Ebene: Ericsson; auf Goldniveau: Accenture; auf Silver-Ebene: Alliander, Avast, Bosch, BTP, esatus, NXP Semiconductors, RTE, SAP, SUSE und TomTom; Associate-Level: Bank of England, OpenForum Europe, OpenUK und RISE Research Institute of Sweden. Die Teilnahme an der Linux Foundation Europe ist offen für jede Organisation und kostenlos für bestehende Linux Foundation-Mitglieder.

Die Linux Foundation Europe wird es ermöglichen, offene Kooperationsprojekte direkt auf europäischem Territorium durchzuführen. Sein erstes Projekt, die Open Wallet Foundation (OWF), hat gerade gestern seine Absicht verkündet, sich zu bilden. OWF ist eine neue gemeinschaftliche Initiative zur Entwicklung einer digitalen Brieftaschenmaschine, die Interoperabilität für eine Vielzahl von Anwendungsfällen unterstützt. Die OWF-Initiative wird stark unterstützt, darunter führende Unternehmen aus den Bereichen Technologie, öffentlicher Sektor und vertikale Branchensegmente.

Der Fokus der Linux Foundation Europe für den Rest des Jahres 2022 und bis 2023 liegt auf der Steigerung der globalen Beteiligung durch die Einrichtung von Projekten zwischen Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen, die sich für Open-Source-Software, Standards und Dateninnovationen einsetzen, die aufeinander abgestimmt sind und gemeinsame Aufgaben haben. LF Europe soll die Zusammenarbeit ermöglichen, indem es die Struktur für die technologische Zusammenarbeit innerhalb des einzigartigen europäischen Modells bereitstellt. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie daran interessiert sind, ein Projekt in der Linux Foundation Europe aufzunehmen.

„Ich freue mich, dass die Linux Foundation die Open-Source-Zusammenarbeit auf dem europäischen Markt unterstützt. Regionale Zusammenarbeit ist wichtig, und die Linux Foundation ist in der Lage, dazu beizutragen, die europäischen Open-Source-Bemühungen um De-facto-Standards auf globaler Ebene zu erhöhen", sagte Jim Zemlin, Executive Director der Linux Foundation.

Obwohl die Open-Source-Zusammenarbeit ein globales Phänomen ist, das sich auf die Industrie in allen Teilen der Welt auswirkt, um die regionale Dynamik von Open-Source und europäischen Prioritäten besser zu verstehen, Linux Foundation Europe kooperiert mit Linux Foundation Research und 13 anderen europäischen Einrichtungen, um den Zustand von Open Source aus europäischer Perspektive zu erforschen, wobei der Schwerpunkt auf staatlichen, unternehmerischen und gemeinnützigen Initiativen liegt.



Ergebnisse zu wurden heute veröffentlicht und enthalten wichtige Erkenntnisse:

- Open Source wird in vielen Ländern und Branchen als Hauptmechanismus für Innovationen anerkannt

- Der öffentliche Sektor nutzt nicht die volle Macht der Open-Source-Zusammenarbeit, um kollektiven Wert zu schaffen und die ehrgeizige Vision des digitalen Allgemeinguts voranzubringen

- Ein Ungleichgewicht zwischen Konsum- und Beitragsstrategien stellt die Nachhaltigkeit des Open-Source-Ökosyst

