FPÖ – Nepp: Ludwig unterstützt Demonstration gegen seine eigene Teuerungspolitik

SPÖ treibt die Wiener in die Armut

Wien (OTS) - „Es ist schon eine besondere Chuzpe, wenn die Genossen vom ÖGB abwärts gegen die Teuerungspolitik von SPÖ-Bürgermeister Ludwig demonstrieren und diese Proteste auch noch von ihm unterstützt werden. Tatsache ist, dass Ludwig und seine SPÖ die wahren Preistreiber in Wien sind. Denn alleine die Wiener Teuerungen belasten einen durchschnittlichen Haushalt um 3.000 Euro pro Jahr. Folglich war die Massendemonstration auch gegen die Politik des Bürgermeisters gerichtet“, so der Wiener FPÖ-Obmann, Stadtrat Dominik Nepp.



Nepp verweist auf die Anhebung der städtischen Gebühren (Müll, Kanal, Abwasser), die Erhöhung der Mieten im Gemeindebau, der Strom- und Gaspreise, der Parkgebühren, die Verdoppelung der Fernwärme Preise und die Erhöhung und Ausweitung der Parkgebühren. Gleichzeitig wurden mit den Spekulationen bei der Wien Energie Milliarden an Steuergeld aufs Spiel gesetzt. „Bürgermeister Ludwig treibt mit seiner Abzockerei die Bevölkerung in die Armut. Über 500.000 Wienerinnen und Wiener leben bereits an der Armutsgrenze. Diese rote Eiskastenpolitik ist eine Gefahr für das soziale Gefüge in der Stadt.“

„Die FPÖ wird bei den kommenden Sitzungen des Wiener Gemeinderates zahlreiche Entlastungsschritte beantragen. Wenn die SPÖ nur einen Funken von sozialem Gewissen hätte, würde sie unseren Initiativen zustimmen und den Wienern mehr Geld zum Leben und Überleben lassen“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Obmann.



