ORF III am Montag: Sondersendung und Dokus anlässlich der Trauerfeierlichkeiten für Queen Elizabeth II

Außerdem: Dreiteiliger „ORF III Themenmontag“ zum Thema Lebensmittelverschwendung

Wien (OTS) - Zum Abschluss des ORF-Schwerpunkts anlässlich des Begräbnisses von Queen Elizabeth II (Details unter presse.ORF.at) präsentiert ORF III am Montag, dem 19. September 2022, ab 22.30 Uhr eine Sondersendung mit ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher sowie zwei „zeit.geschichte“-Dokumentationen über das Leben der britischen Monarchin. Zuvor befasst sich der „ORF III Themenmontag“ (ab 20.15 Uhr) in drei Produktionen mit Lebensmittelverschwendung und Fertigprodukten.

Im Vorabend zeigt ORF III Kultur und Information eine neue Folge der Call-in-Sendung „MERYN am Montag“ (18.45 Uhr), diesmal zum Thema Alzheimer. Gibt es Risikofaktoren, die die Entstehung der Demenzerkrankung begünstigen? Welche Tipps können Angehörigen den Umgang mit Betroffenen erleichtern und was hilft gegen das Vergessen? ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn beantwortet gemeinsam mit Peter Dal-Bianco, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie ,die Fragen des Publikums.

Danach geht es weiter mit einer Folge der neuen Reihe „Kulturspritztour“ (19.20 Uhr), in der Moderatorin Ani Gülgün-Mayr Kabarettistin Caroline Athanasiadis im Cabrio mitnimmt und sich mit ihr u. a. über Autos, Familie und griechische Schimpfwörter unterhält: eine lustig launige Fahrt durch Wien, die „Am Himmel“ endet.

Im Hauptabend beleuchtet der „ORF III Themenmontag“ den „Wahnsinn mit dem Essen – Wege gegen die Verschwendung“ (20.15 Uhr). Egal ob auf dem Feld oder erst nach dem Essen auf dem Teller – in Österreich wird neuen Schätzungen zufolge jährlich eine Million Tonnen Lebensmittel, die eigentlich gut genießbar wären, als Abfall vernichtet. Der Film zeigt ein Dutzend Wege, wie Lebensmittel, die sonst weggeworfen werden, zu guten Speisen verarbeitet und gegessen werden können.

Danach geht es um Alibi-Zutaten, billige Ersatzstoffe und Clean Labeling: In der Produktion „Lege packt aus: Fragwürdige Fertigprodukte“ (21.05 Uhr) entlarvt Produktentwickler Sebastian Lege die Tricks bei den beliebtesten Fertigprodukten und zeigt, was wirklich drinsteckt – von abgepacktem Tiramisu nach „italienischer Originalrezeptur“ bis hin zu haltbarem Instant-Kartoffelpüree „ohne Konservierungsstoffe".

Die anschließende Dokumentation fragt „Zu klein, zu krumm, abgelaufen – Warum landet Essen im Müll?“ (21.55 Uhr). Beim „Containern“ durchsuchen Aktivistinnen und Aktivisten in der Nacht Mülltonnen von Supermärkten und finden dabei original verpacktes Essen. Oft geben sie das Gefundene an Bedürftige weiter. Angesichts der Millionen Tonnen Lebensmittel, die jährlich weggeworfen werden, ist dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber die Lebensmittelretter verändern das Bewusstsein für die Problematik.

Ab 22.30 Uhr widmet sich ORF III in einer Sondersendung dem letzten Weg von Queen Elizabeth II. und zeigt die bewegendsten Momente der Trauerfeierlichkeiten aus London. ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher blickt mit ihren Gästen auf den Tag zurück. Außerdem: ein Live-Bericht von ORF-III-Sonderkorrespondent Wolfgang Geier am Ort des Geschehens. Danach zeigt die „zeit.geschichte“-Doku „Juni 1953 – Die Krönung von Queen Elisabeth“ (23.25 Uhr) anhand neu restaurierter Farbarchivmaterialien die Inthronisierung der verstorbenen Ausnahmemonarchin. Der Film bietet detaillierte Einblicke rund um das höfische Zeremoniell bei diesem Mega-Event, der damals erstmalig live im Fernsehen übertragen wurde. Zum Abschluss des Queen-Schwerpunkts zeichnet die „zeit.geschichte“-Produktion „Die Queen – Das Leben einer Königin“ (0.15 Uhr) die Regentschaft einer der berühmtesten Persönlichkeiten unserer Zeit nach.

