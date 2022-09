LH-Kandidat Mattle: Herzliche Gratulation an Christopher Drexler!

Der Landesparteiobmann der Tiroler Volkspartei gratuliert Christopher Drexler zur Wahl zum Landesparteiobmann der ÖVP Steiermark

Innsbruck (OTS) - „Meinen herzlichen Glückwunsch an Christopher Drexler zu diesem ausgezeichneten Wahlergebnis. Der neue steirische Landeshauptmann und hoffentlich bald künftige Amtskollege wird die grüne Mark in eine erfolgreiche Zukunft führen. Das heutige Wahlergebnis bestätigt seinen bisherigen Kurs, und ist gleichzeitig Vertrauensbeweis und klarer Handlungsauftrag. In diesem Sinne freue ich mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!“ , so Tirols Landeshauptmann-Kandidat Anton Mattle.



