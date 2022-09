Finanzminister Magnus Brunner ehrte BMF-Athleten beim „Tag des Sports“ im Wiener Prater

Carina Edlinger und Stefan Brennsteiner wurden als Zollsportlerin und Zollsportler des Jahres ausgezeichnet

Wien (OTS) - Am heutigen Samstag fand der „Tag des Sports“ rund um das Wiener Ernst-Happel-Stadion statt. Bereits zum 21. Mal war das Who is Who des österreichischen Sports bei Europas größtem Open-Air-Sportfest vertreten: Olympiasiegerinnen, Weltmeisterinnen, zukünftige und ehemalige Champions. Auch das Zollamt Österreich (ZAÖ) mit seinen 28 Sportlerinnen und Sportlern des Zollsportkaders war vor Ort. Finanzminister Magnus Brunner ehrte in diesem Rahmen die „Zollsportlerin und den Zollsportler des Jahres“.

Finanzminister Magnus Brunner: „Hinter Spitzenleistungen stecken nicht nur ein langer Weg und hartes Training, sondern auch die Begeisterung und Freude am Sport, um das Optimum aus der eigenen Leistung herauszuholen. Deshalb bin ich sehr stolz auf unsere Sportlerinnen und Sportler des Zollsportkaders, die genau diese Begeisterung immer wieder an den Tag legen.“

„Zollsportlerin und Zollsportler des Jahres“ – Auszeichnung für Edlinger und Brennsteiner

Als Anerkennung für herausragende Leistungen wurde im Jahr 2019 die Auszeichnung zur „Zollsportlerin und Zollsportler des Jahres“ ins Leben gerufen. Heuer erhielt die sehbehinderte Langläuferin Carina Edlinger als Paralympicssiegerin (+Bronzemedaillengewinnerin) von Peking 2022 und Gesamtweltcupsiegerin 2022 den Ehrentitel Zollsportlerin des Jahres. Zollsportler des Jahres wurde der alpine Riesentorlaufspezialist Stefan Brennsteiner als Olympiasieger von Peking 2022 im Teambewerb und Gewinner mehrere Podestplätze im Weltcup.

Finanzminister Magnus Brunner übergab heute die Auszeichnungen an die beiden Spitzensportler: „Die Finanzverwaltung kann unseren Sportlerinnen und Sportlern zwar eine wirtschaftliche und soziale Absicherung bieten. Um sich aber in der absoluten Weltspitze zu platzieren - dazu braucht es jahrelanges Engagement und tägliche harte Arbeit. Genau deshalb freue ich mich umso mehr, Ihre Erfolge gemeinsam mit Ihnen zu feiern.“

Stars wie Katharina Liensberger und Lukas Greiderer beim Zollamt Österreich

Beim Spitzensport gibt es keine Garantie, immer erfolgreich zu bleiben. Deshalb ist es wichtig, neben der Sportlerkarriere ein zweites Standbein aufzubauen: Manche Spitzensportler besuchen neben intensivem Training Abendschulen, andere nutzen die Sportförderung der Zollverwaltung. Diese macht es möglich, junge Talente an den Spitzensport heranzuführen und ihnen gleichzeitig eine berufliche Ausbildung und soziale bzw. wirtschaftliche Absicherung zu bieten. Kadermitglieder können sich in der Phase der sportlichen Karriere auf ihren Sport konzentrieren, in dieser Zeit auch die Grundausbildung absolvieren mit der Sicherheit eines Arbeitsplatzes in der Finanzverwaltung. Auch Stars wie Katharina Liensberger und Lukas Greiderer, beides Medaillengewinner der Olympischen Spiele von Peking 2022, hat der Zollsport des BMF hervorgebracht. Der Sportkader wurde im Jahr 1952 als Zollwachekader gegründet. Im Jahr 2008 erfolgte mit der Gründung des Para-Kaders ein weiterer bedeutsamer Schritt, mit dem das BMF weltweit eine Vorreiterrolle in Sachen Inklusion übernommen hat.

