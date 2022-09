Garfias-Mitterhuber/Lindner: Volle Solidarität mit der EURO PRIDE in Belgrad!

Nach vielen Unsicherheiten findet heute die europäische PRIDE-Demonstration in Belgrad statt – auch österreichische Aktivist*innen sind dabei

Wien/Belgrad (OTS/SK) - Monatelang ist sie vorbereitet worden, erst vor wenigen Tagen wurde sie von der serbischen Regierung untersagt – nach europaweiten Protesten findet sie heute nun doch statt: Die EURO PRIDE, die europaweite Demonstration für die Rechte der LGBTIQ-Community, geht heute trotz zahlreicher Widerstände in Belgrad über die Bühne. Volle Solidarität aus Österreich kommt von der sozialdemokratischen LGBTIQ-Organisation SoHo. Camila Garfias-Mitterhuber, die als Präsidentin des europäischen LGBTIQ-Dachverbands Rainbow Rose selbst vor Ort ist, betont: „Wir stehen Seite an Seite mit der serbischen Community gegen jede Anfeindung – egal ob aus der serbischen Regierung oder aus fundamental-religiösen Gegendemonstrationen. Ganz Europa blickt heute nach Belgrad und wir sind stolz, gemeinsam mit vielen Aktivist*innen aus Österreich und anderen europäischen Ländern dabei zu sein!“ Europaweit hatte die Untersagung der EURO PRIDE durch das serbische Innenministerium am Dienstag für Empörung gesorgt. Nachdem bereits vor einigen Wochen Präsident Vukic diesen Schritt in den Raum gestellt hatte, hat die serbische Regierung die Demonstration zum letztmöglichen Zeitpunkt untersagt. Erst gestern, Freitag, kam es zu einer Einigung mit den serbischen Behörden, durch die die Kundgebung wieder zugelassen wurde.****



Für SPÖ-LGBTIQ-Sprecher und SoHo-Bundesvorsitzenden Mario Lindner steht fest: „Die erste EURO PRIDE auf dem Balkan ist ein wichtiges Zeichen für die Menschenrechte in ganz Europa. Dass ein EU-Beitrittsland versucht hat, diese Demonstration zu verbieten, ist ein trauriges Zeichen und hat zurecht politischen Widerstand in ganz Europa ausgelöst. Der europaweite Protest gegen diesen Schritt hat aber gezeigt, was internationale Solidarität wirklich bewirken kann. Die Menschenrechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, transidenten, intergeschlechtlichen und queeren Menschen sind in Europa niemals verhandelbar!“ (Schluss) ar



