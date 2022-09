Bester Barkeeper der Welt gewählt: Adrián Michalčík aus Norwegen beim Diageo World Class Global Bartender of the Year-Wettbewerb zum weltbesten Barkeeper gekürt

Sydney (ots/PRNewswire) - Heute Abend in Sydney mixte, rührte und schüttelte sich der norwegische Barkeeper Adrián Michalčík seinen Weg zum Titel als „Diageo World Class Global Bartender of the Year", an dem Barkeeper aus 50 Ländern teilnahmen.

Gemeinsam mit einigen der besten Barkeeper der Welt nahm Adrián an einer Reihe von Aufgabenstellungen teil, bei denen ihre Cocktailkünste, ihr Wissen und ihre Kreativität auf die Probe gestellt wurden.

Von der Entwicklung eines einzigartigen Likörs aus überschüssigen Frischprodukten über die Herstellung eines Highballs mit der weltweiten Nummer eins unter den Scotchs[1],JohnnieWalker,bishinzumRührendes„perfekten"TanquerayNo.TENMartiniwurdendieFinalistendazuermutigt,überdieGrenzenihresHandwerkshinauszugehenundsichdafüreinzusetzen,dassbesserstattmehrgetrunkenwird.