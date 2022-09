AcelaBio (US) Inc. erhält Akkreditierung des College of American Pathologists (CAP)

San Diego (ots/PRNewswire) - AcelaBio (US) Inc., ein Auftragsforschungsunternehmen, das Labordienstleistungen in den Bereichen Histopathologie und Präzisionsmedizin für globale klinische Studien anbietet, hat seine Akkreditierung durch das College of American Pathologists (CAP) erhalten. Die CAP-Akkreditierung bedeutet, dass das Labor strenge Anforderungen an Qualität, Genauigkeit und Konsistenz der Testergebnisse erfüllt, um eine optimale Beurteilung der Patientendiagnosen und -ergebnisse zu gewährleisten. Außerdem wird sichergestellt, dass das Labor die Standards der Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA), der U.S. Food and Drug Administration (FDA) und der Occupational Safety and Health Administration (OSHA) einhält, da die CAP-Anforderungen in der Regel über diese Standards hinausgehen. Die Bewertung durch die CAP erfolgt anhand von disziplinspezifischen Checklisten, die die neuesten Best Practices enthalten, um sicherzustellen, dass das Labor die sich rasch entwickelnden Veränderungen in der Labormedizin und -technologie berücksichtigt.

Als CAP-akkreditiertes Labor verfügt AcelaBio über strenge Richtlinien und Verfahren für die Optimierung und Validierung von Assays, um qualitativ hochwertige Labortests und die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten. Für jede bei AcelaBio eintreffende Probe wird ein dokumentierter Prüfpfad erstellt und der gesamte Arbeitsablauf in einem Laborinformationssystem verfolgt.

„Unsere Aufgabe ist es, das Verständnis von Krankheitsmechanismen zu verbessern und die Entwicklung sicherer und wirksamer Behandlungen für Patienten zu unterstützen. Die Akkreditierung durch CAP ist international als Qualitätssiegel anerkannt. Diese Akkreditierung unterstreicht den Wert, den wir unseren Partnern und Kunden bei der Unterstützung globaler multizentrischer klinischer Studien mit Labordienstleistungen in den Bereichen Histopathologie und Präzisionsmedizin bieten", sagte Dr. Niels Vande Casteele, außerordentlicher Professor für Medizin an der University of California San Diego und Präsident von AcelaBio.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info @ acelabio.com.

Über AcelaBio (US) Inc.

AcelaBio ist ein hochmodernes Auftragsforschungsinstitut, das umfassende Labordienstleistungen in den Bereichen Histopathologie und Präzisionsmedizin für pharmazeutische, biotechnologische und akademische Einrichtungen anbietet.

AcelaBio bietet digitale Pathologiedienstleistungen mit hohem Durchsatz zur Unterstützung multizentrischer, globaler klinischer Studien und verfügt über die Flexibilität, Biomarker-Assays für neue oder bestehende Protein- oder Molekülziele zu entwickeln und zu validieren. Die Laborkapazitäten von AcelaBio sind in einem breiten Spektrum von therapeutischen Indikationen einsetzbar, darunter Gastroenterologie, Onkologie und Dermatologie. AcelaBio ist hochspezialisiert auf die Untersuchung von Magen-Darm-Gewebe von Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen (z. B. Morbus Crohn und Colitis ulcerosa), eosinophilen Magen-Darm-Erkrankungen (z. B. eosinophile Ösophagitis) und Lebererkrankungen (nichtalkoholische Steatohepatitis). AcelaBio beschäftigt betriebliche, wissenschaftliche und medizinische Experten, darunter US-amerikanische zertifizierte Pathologen, die sich der Bereitstellung zuverlässiger, hochwertiger Daten und Bilder verschrieben haben.

Über das College of American Pathologists (CAP)

Als weltweit größte Organisation von zertifizierten Pathologen und führender Anbieter von Laborakkreditierungs- und Eignungsprüfungsprogrammen dient das College of American Pathologists (CAP) Patienten, Pathologen und der Öffentlichkeit, indem es weltweit Spitzenleistungen in der Praxis der Pathologie und Labormedizin fördert und unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im GAP-Jahresbericht unter www.cap.org.

Niels Vande Casteele, Tel: 858-345-5932, E-Mail: niels.vandecasteele @ acelabio.com