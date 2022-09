Hygieneexpertin: Desinfektion gegen Listerien das Um und Auf

Zell am See (OTS) - „Listerien in Lebensmitteln lassen sich verhindern.“ Darauf macht Kerstin Heine aufmerksam, Chemikerin beim Hygieneunternehmen Hagleitner. „Besonders die Hände- und die Flächendesinfektion sind das Um und Auf, um die Rekontamination zu durchkreuzen.“ Allerdings komme es beim Desinfektionsmittel auch auf die richtige Prüfnorm an, sie verbriefe dessen Wirksamkeit: „EN 1500 lautet der Standard bei der Hände-, EN 13697 bei der Flächendesinfektion. Nur was so geprüft ist, wirkt gegen Listerien zuverlässig.“

Rückfragen & Kontakt:

Hagleitner Hygiene International GmbH

Bernhard Peßenteiner

Pressesprecher

+43 5 0456-11303

bernhard.pessenteiner @ hagleitner.com

www.hagleitner.com