Die 22. "ORF-Lange Nacht der Museen" im Burgenland

Am Samstag, dem 1. Oktober 2022 von 18.00 bis 1.00 Uhr

Eisenstadt (OTS) - 33 Museen und Sammlungen im Burgenland beteiligen sich in diesem Jahr an der "Langen Nacht der Museen", die am Samstag, dem 1. Oktober 2022, zum 22. Mal stattfindet. Die ORF-Kulturinitiative, bei der insgesamt ca. 630 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen geöffnet haben, bietet ein umfassendes und abwechslungsreiches Programm für jedes Alter.

Landesrätin Mag.a (FH) Daniela Winkler, Eisenstadts Bürgermeister LAbg. Mag. Thomas Steiner und ORF-Chefredakteur Mag. Walter Schneeberger (in Vertretung von Landesdirektor Mag. Werner Herics) haben am Freitag, dem 16. September 2022, das diesjährige Programm der "ORF-Langen Nacht der Museen" im Burgenland vorgestellt.

Landesrätin Mag.a (FH) Daniela Winkler: "Die 'ORF-Lange Nacht der Museen' hat sich in den mehr als 20 Jahren im kulturellen Veranstaltungskalender als fixe Größe etabliert. Diese Initiative bietet im ganzen Burgenland die Möglichkeit, in die Geschichte, in Kunst und Kultur oder bestimmte Themenwelten einzutauchen. Zum einen soll damit schon bei jungen Leuten das Interesse für diese Themen geweckt werden und zum anderen entdecken auch Kulturliebhaber in dieser Nacht immer wieder etwas Neues und Spannendes. Diese Nacht ist eine Bereicherung für Jung und Alt."

Bürgermeister LAbg. Mag. Thomas Steiner: "Die Landeshauptstadt ist natürlich auch bei diesem österreichweiten Kulturevent mit 13 Galerien, Museen uvm. dabei. Das Angebot in dieser Nacht ist vielfältig und innovativ – von nächtlichen Stadtrundgängen mit dem Schwerpunkt Schlosspark bis zu Einblicken in Geisterwelten und klassischen Ausstellungen. Eisenstadt ist eine Kulturstadt mit einer Fülle von Angeboten an diesem und an allen anderen Tagen im Jahr. Und ich kann sagen, wir arbeiten als Stadt auch schon an den nächsten Attraktionen. Spätestens 2025 gibt es zwei weitere Kulturinstitutionen: Unser städtisches Museum, die Stadtvilla und die neue Kunst- und Kulturstätte im ehemaligen Haydn-Kino."

ORF-Chefredakteur Mag. Walter Schneeberger: "Die 'ORF-Lange Nacht der Museen' zählt zu einem Fixpunkt im herbstlichen Kulturkalender. In diesem Jahr sind es 33 Häuser, die die Gelegenheit bieten, die künstlerische Vielfalt des Burgenlandes zu entdecken. Jede einzelne Einrichtung ermöglicht den Erfolg der 'ORF-Lange Nacht der Museen', wofür ich mich sehr herzlich bedanken möchte. Wir sehen uns als wichtigen Träger der Kultur, auch in den Regionen. Das zählt zu den Kernkompetenzen des ORF als öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Über den gesetzlichen Auftrag hinaus will der ORF Kunst und Kultur seinem Publikum näherbringen  nicht nur einem interessiertem Zielpublikum, sondern allen ZuseherInnen und ZuhörerInnen. Die Initiative 'Lange Nacht der Museen' ist das beste Beispiel dafür."

Die "ORF Lange Nacht der Museen" im Burgenland

13 Museen und Galerien in Eisenstadt und 20 regionale Museen haben für interessierte Besucherinnen und Besucher von 18.00 bis 1.00 Uhr geöffnet.

In diesem Jahr neu dabei sind die Kulturinitiative KQ32 in Eisenstadt, das Atelier Weissenbacher in Oslip, das Museum in der A-Nobis Sektkellerei in Zurndorf, das Fahrradmuseum in Illmitz, die ehemalige Synagoge in Kobersdorf, das Musikbox-Jukebox-Wurlitzer Museum in Rechnitz und nach einer Pause das 2Beans Kaffeemuseum in Kleinhöflein.

Tickets kosten regulär 15 Euro (ermäßigt: 12 Euro, regional: 6 Euro), gelten als Eintrittskarten für alle beteiligten Institutionen und als Fahrschein für die Shuttlebusse.

Eröffnung im Jüdischen Museum in Eisenstadt

In jeder Landeshauptstadt gibt es einen "Treffpunkt Museum", der gleichzeitig zentraler Ausgangspunkt für Besucherinnen und Besucher der „ORF-Langen Nacht der Museen“ ist. In Eisenstadt befindet sich der "Treffpunkt Museum" im Jüdischen Museum, in dem am Samstag, dem 1. Oktober 2022, um 18.00 Uhr die Eröffnung der burgenländischen "ORF Langen Nacht der Museen" stattfindet.

Die "ORF-Lange Nacht der Museen" für die Jüngsten

Unter den zahlreichen Highlights für Kinder können junge Besucherinnen und Besucher ihren Mut beweisen und auf Burg Forchtenstein auf Drachenjagd gehen, im Diözesanmuseum Eisenstadt wird bei einer Rätselrallye im Museum "Das Geheimnis um die verschwundene Papstmütze" erforscht, beim Programm "Manieren statt Blamieren – Zu Gast an der Tafel der Fürsten" im Schloss Esterházy können Kinder Einblicke in die strenge Etikette des adeligen Lebens nehmen und im 2Beans Kaffeemuseum liest Kinderbuchautor Josef Weidinger aus seinen illustrierten Kinderbüchern "Von Bären und Raupen" vor.

Die "ORF-Lange Nacht der Museen" in den Medien des ORF Burgenland Die Kulturberichterstattung des ORF Burgenland greift die "ORF-Lange Nacht der Museen" in zahlreichen Beiträgen in Radio, Fernsehen und Internet thematisch auf. Die ORF-TVthek (https://tvthek.ORF.at) wird einen Video-on-Demand-Themenschwerpunkt sowie Live-Streams mit Sendungen und Beiträgen des ORF-Fernsehens rund um diesen Kulturevent der Sonderklasse bereitstellen.

Die "ORF-Lange Nacht der Museen" online

Die Website zur "ORF-Lange Nacht der Museen" präsentiert bewährte Inhalte in benutzerfreundlichem Design. Sie ist wichtiger Wegweiser und bietet detaillierte Hinweise und Programmbeschreibungen zur Veranstaltung.

Die "ORF-Lange Nacht der Museen"-App stellt Inhalte der Website für die mobile Nutzung bereit. Die App ist kostenlos - für Android im Google-Play Store, für iPhone im App-Store - verfügbar.

