Weihnachtsbeleuchtung: Neubaugasse will mit Minus 60 Prozent zum Energiespar-Vorbild für ganz Österreich werden

Wien (OTS) - Gänsehaut-Moment bei der gestrigen Sitzung der Neubauer IG Kaufleute, Bezirksvorsteher und Obmann der WKO im Bezirk: Alle wollen an einem Strang ziehen und unterstützen Energie-Einsparung bei der Weihnachtsbeleuchtung der beliebten Neubaugasse um 60 Prozent.

Die gestrige Sitzung der IG Kaufleute am Neubau gemeinsam mit Obmann Kurt Wilhelm, Bezirksvorsteher Markus Reiter und Obmann der Wirtschaftskammer im Bezirk, Markus Froemmel, brachte einen einstimmigen Beschluss, dass die Weihnachtsbeleuchtung in der Neubaugasse von 18. November 2022 bis 8. Jänner 2023 – und damit um acht Tage kürzer als sonst – installiert wird. Die von der Wirtschaftskammer Wien vorgeschlagene Reduktion der Einschaltzeiten werden von den Kaufleuten der Neubaugasse um weitere zwei Stunden pro Tag reduziert. Somit wird die Weihnachtsbeleuchtung der beliebten Neubaugasse von 16 bis 21 Uhr eingeschaltet anstatt von 13 Uhr bis 24 Uhr. Statt 660 Stunden wie in Vorjahren wird die Weihnachtsbeleuchtung heuer nur 260 Stunden leuchten. Durch diese Maßnahmen ergibt sich eine Einsparung von 60 Prozent im Vergleich zu Vorjahren.

„Einen kurzen Moment war es still im Raum. Allen war klar, dass es hier um einen wichtigen Beschluss geht, der Strahlkraft weit über Wien Neubau hinaus hat. Alle waren sich einig und tragen gemeinsam die Energie-Einsparung von sensationellen 60 Prozent“, freut sich Markus Reiter, Bezirksvorsteher von Wien Neubau. „Ich freue mich, dass die Neubaugasse weiterhin mit gewohnt attraktivem Flair auch zum Stromsparen beitragen wird“, freut sich auch Kurt Wilhelm, Obmann der IG Kaufleute am Neubau. „Wir haben einen guten Kompromiss gefunden – uns ist wichtig, die Einkaufsfreude und die Lust am Schenken zu erhalten“, so der Obmann der Wirtschaftskammer Neubau, Markus Froemmel.

Sicherheit in Angsträumen

Die Mitglieder der IG der Kaufleute am Neubau haben sich darüber hinaus auch auf eine Einschränkung der Schaufensterbeleuchtung und von Leuchtreklame geeinigt. Grundsätzlich sollen diese nur bis 22 Uhr leuchten, wobei die Entscheidung von den Unternehmen selbst getroffen werden können. Eine bewusste Ausnahme stellen sogenannte Angsträume dar. Um die Sicherheit für Fußgänger:innen in der dunklen Jahreszeit und bei weniger frequentierten Plätzen zu erhöhen, kann Leuchtreklame in diesen Bereichen länger eingeschaltet bleiben.

