AVISO Online-PK 22.09.22, 09:00 Uhr: IDEALE Barometer 2022 – Einstellungen zur Klimakrise in Österreich

P&B und GLOBAL 2000 präsentieren Befragungsergebnisse, wie Menschen für Klimaschutz begeistert werden können

Wien (OTS) - Wie gehen die Österreicher*innen mit Krisen um? Wie blicken sie in die Zukunft? Welche Rolle spielen Umwelt- und Klimaschutz im österreichischen Alltag? P&B Agentur für Kommunikation hat zu diesen Fragen den IDEALE Barometer in Auftrag gegeben. Das Zielgruppen Büro hat in den vergangenen zwei Wochen 2000 Österreicher*innen zu ihren Einstellungen, Werten und Sorgen rund um Klimakrise, Medien und Politik befragt. Mit diesem IDEALE Barometer kann es NGOs, öffentlichen Institutionen und sozialen Unternehmen gelingen, komplexe Themen zu kommunizieren, die Menschen zu erreichen und zu bewegen.

P&B Agentur für Kommunikation veranstaltet zusammen mit der Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 am 29. September die IDEALE - die erste Konferenz in Österreich, die wertebasierte Kommunikation, Kampagnen und Strategie in den Mittelpunkt stellt.

Bei einem Pressegespräch am 22.9.2022, 9 Uhr präsentieren Stefanie Grubich von P&B und der Zielgruppenexperte Matthias Rohrer vorab die Befragungsergebnisse des IDEALE Barometers mit Fokus auf Klima und Umwelt. Johannes Wahlmüller, Klimasprecher der österreichischen Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 wird darüber sprechen, was die Ergebnisse für die aktuelle Klimapolitik bedeuten.

Termin: 22. September 2022, 09:00 Uhr

Ort: Die Pressekonferenz findet über Zoom statt, zur Teilnahme bitte diesen Link verwenden.

Ihre Gesprächspartner*innen:

Stefanie Grubich – Managing Partnerin P&B Agentur für Kommunikation

Matthias Rohrer – Das Zielgruppen Büro

Johannes Wahlmüller – Klimasprecher GLOBAL 2000

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter: office @ pbagentur.at.

Rückfragen & Kontakt:

Bernhard Csengel, Senior Consultant

M: csengel @ pbagentur.at

T: +43 664 2529524