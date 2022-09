BP-Wahl: Breite, parteiübergreifende Unterstützung für Alexander Van der Bellen

Am Sonntag in drei Wochen findet die Bundespräsidentschaftswahl statt / Verein Gemeinsam für Van der Bellen mit Zwischenstand der Kampagne

Wien (OTS) - Seit Bekanntgabe seiner Kandidatur am 22. Mai hat Alexander Van der Bellen eine breite Unterstützung um sich versammelt. Bereits zum Wahlkampfauftakt haben rund 24.600 Österreicherinnen und Österreicher ihre Unterstützungserklärung abgegeben. Mit ihren Unterschriften haben sie die Wiederkandidatur des amtierenden Bundespräsidenten ermöglicht.

Auch aus der österreichischen Innenpolitik haben sich zahlreiche Persönlichkeiten hinter Alexander Van der Bellen gestellt - sowohl auf EU-, auf Bundes- als auch auf Landesebene und eine Vielzahl an Parteizugehörigkeiten umfassend.

So erklärte etwa Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in einem Interview mit ATV „Im Fokus“ (März 2021): „Ich schätze Bundespräsident Van der Bellen außerordentlich. Er macht auch in schwierigen Zeiten eine wirklich sehr, sehr gute politische Figur. Er setzt sich auch über die Parteigrenzen hinweg sehr gut ein.“ Auch von Ludwigs Parteikollegen, dem Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser, kann Van der Bellen auf Support zählen. Er veröffentlichte dazu sogar ein eigenes Tik-Tok-Video, durch das ihn seine Fans auf den Weg ins Rathaus begleiten konnten, wo er seine Unterstützungserklärung abgab. Er ergänzte anschließend im APA Interview (21.8.2022), dass er Van der Bellen auch bereits in der Stichwahl vor sechs Jahren gewählt hatte: „Das erste Mal, dass ich nicht Rot gewählt habe in meinem Leben.“ Auch der dritte rote Landeshauptmann im Bunde, Hans Peter Doskozil, bestätigte gegenüber der APA (23.5.2022) seine Unterstützung. Ebenso sprach sich die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures in einem Interview in der Tageszeitung „Die Presse“ (30.7.2022) für Van der Bellen aus. Auch die Parteivorsitzende und Klubobfrau der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, sprach sich am 22.5. für den Amtsinhaber aus: „Alexander Van der Bellen hat Österreich als Staatsoberhaupt durch turbulente Zeiten und Krisen geführt. Er hat sein Amt unabhängig, verantwortungsvoll und besonnen ausgeführt.“

Auch in der ÖVP haben sich eine Vielzahl an Politiker:innen für Van der Bellen ausgesprochen. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat eine Unterstützungserklärung unterzeichnet und dem Amtsinhaber seine Stimme zugesagt. Zuletzt hat er das auch in einem Interview (7.9.2022) in den Niederösterreichischen Nachrichten wiederholt. Auch Landeshauptmann Günther Platter und der Tiroler Landtagswahl-Spitzenkandidat Anton Mattle sprechen sich klar für den Kandidaten aus. Mattle dazu im APA Interview (17.8.2022): „Ich werde den Tiroler Alexander Van der Bellen wählen.“ Auch Platter bestätigte seine Unterstützung gegenüber der APA (23.5.2022) und fügte hinzu: „Van der Bellen ist mit seiner ruhigen und unaufgeregten Art der Richtige für das Amt des Bundespräsidenten.“ Ins selbe Horn stößt auch Parteikollege und Landeshauptmann in OÖ Thomas Stelzer (OÖN Interview, 10.9.2022) und ergänzt: „… das habe ich schon öfter gesagt, dass ich die Amtsführung des Herrn Bundespräsidenten für eine gute halte. Er hat in schwierigen Zeiten mit ruhiger Hand dieses hohe Amt ausgeführt.“ Von EU-Ebene bekommt Van der Bellen Unterstützung von Othmar Karas, erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments. Der ehemaligen Landeshauptmann der Steiermark, Hermann Schützenhöfer, sagt am 20.7. der APA: „Ich trete leidenschaftlich für Alexander Van der Bellen ein“, und: „Er hat uns mutig und wachsam durch die Verfassungskrise gesteuert. Ich wähle ihn mit großer Überzeugung."

Die Bundesvorsitzende der NEOS, Beate Meinl-Reisinger, hat sich am 12.9. via Twitter als Unterstützerin deklariert: „Ich freu mich jetzt schon richtig drauf, Präsident Van der Bellen bei Wahl wieder zu wählen." Auch Europaparlamentarierin Claudia Gamon und Nationalratsabgeordneter Douglas Hoyos sind Teil des offiziellen Unterstützungskomitees von Van der Bellen. Auch der Tiroler NEOS-Sprecher Dominik Oberhofer sowie die Nationalratsabgeordnete Karin Doppelbauer gaben ihre Unterstützung bereits via Twitter bekannt.

Unter den derzeit amtierenden Ministerinnen und Ministern hat Van der Bellen ebenfalls großen Rückhalt. Die grünen Minister:innen Werner Kogler, Leonore Gewessler, Alma Zadic und Johannes Rauch, ebenso wie die ÖVP-Minister:innen Alexander Schallenberg, Karoline Edtstadler, Martin Kocher und Staatssekretär Florian Tursky haben sich bereits medienöffentlich für die Wiederwahl des amtierenden Bundespräsidenten ausgesprochen.

Die Kampagne ist seit 6. September 2022 österreichweit auf 1.100 16-Bogen- Plakaten, 1.000 8-Bogen-Plakaten sowie 1.000 mobile 4-Bogen-Standorten präsent. Zudem sind die Sujets in Stadt und Land auf rund 20.000 Kleinflächenplakaten zu sehen.

588 Personen aus der ganzen Gesellschaft, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Persönlichkeiten aus Unternehmen, Kunst und Kultur, Musik und aus der Zivilgesellschaft haben sich unter vanderbellen.at/stimmen-fuer-vdb/ für das Komitee registriert.

Ebenso haben insgesamt 966 Kleinspenderinnen und -spender 182.782,91 Euro gespendet, durchschnittlich in der Höhe von 189,22 Euro pro Spende.

Informationen zur Kampagne finden Sie auf www.vanderbellen.at

