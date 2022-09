oekostrom AG: Wissenschaft vs. Fake News – Florian Aigner am „Freitag in der Arena“

Wien (OTS) - Florian Aigner ist Physiker, Autor und Wissenschaftspublizist. Sein Job ist es, komplexe Themen wie die Klimakrise einfach und verständlich zu vermitteln. Dazu spricht er gemeinsam mit oekostrom AG-Vorständin Hildegard Aichberger und Moderator Tom Rottenberg in der neuen Folge von „Freitag in der Arena“, dem Podcast- und Videoformat der größten unabhängigen Energiedienstleisterin Österreichs, über Fake News, Verschwörungstheorien und wie man zwischen Wissen und Glauben unterscheidet.

Zu Beginn der Folge erklärt der Wissenschaftspublizist, warum so viele Menschen eher Fake News als wissenschaftlichen Fakten glauben. Florian Aigner dazu: „Es liegt in unserer Natur, dass wir nicht immer die richtige Erklärung, sondern oft nur die einfachste suchen. Das ist im Alltag meistens kein Problem – zu einem Problem wird das erst dann, wenn wir mit Schwierigkeiten zu tun haben, die ausschließlich durch naturwissenschaftliche Fakten beantwortet werden können. So ein Thema ist auch die Klimakrise – hier müssen die Fakten auf dem Tisch liegen, und wir müssen gemeinsam entscheiden, was zu tun ist.“

Durch Verzicht einzelner Personen werden wir laut Aigner die Klimakrise nicht in den Griff bekommen: „Das Verhalten der Menschheit ist nicht die Summe des Verhaltens einzelner Personen. Wir brauchen gesamtheitliche Strategien. Welche Regeln schaffen wir gemeinsam, damit jede einzelne Person die Möglichkeit hat, sich klimafreundlich zu verhalten? Schließlich brauchen wir einen Systemwandel in vielen Bereichen – und den bekommen wir nur zusammen hin.“

Tipp am Freitag von Florian Aigner: „Mein Tipp ist das Buch ‚Ändert sich nichts, ändert sich alles‘ von Katharina Rogenhofer und Florian Schlederer – ein Buch voller kluger Gedanken rund um die Klimakrise.“

Die nächste Folge erscheint am Freitag, den 14. Oktober 2022, mit Klimapolitik-Experten Reinhard Steurer.

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ direkt auf der Website der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie auf diversen Audio-Streamingkanälen.

