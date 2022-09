Alma "käsliebe on Tour"

650 Kilometer mit einem Lastenrad und einem Laib Alpkäse. Vom 17. bis 25. September sorgt Alma für Aufmerksamkeit für das Produkt Alpkäse und die Bedeutung der Alpwirtschaft.

Vorarlberg/Wien (OTS) - Am 17. September startet die „Alma – käsliebe on Tour“ in Schwarzenberg im Bregenzerwald. Den Auftakt dafür bietet die 28. Vorarlberger Käseprämierung. Zu den Klängen von Jodok Lingg und Lucas Oberer wird dort das Alma Käserad verabschiedet. Das Lastenrad – ohne E-Anrieb – macht sich auf eine 650 Kilometer lange Reise, samt 5.000 Höhenmetern, und bringt einen Laib Alpkäse von Alma bis in die Bundeshauptstadt Wien. Entlang der Strecke hält es an mehreren Stationen.

„käsliebe – on Tour ist eine Hommage an die Sennerinnen und Senner aus früheren Tagen, welche den Käse mühsam mit dem Ochsenkarren in die Stadt gebracht haben“, erklärt Alma Bereichsleiter Christof Abbrederis. Das Lastenrad steht dabei sinnbildlich für die Karren. Denn auch wenn der Fortschritt auf den Sennalpen teilweise Einzug gehalten hat, so ist die Bewirtschaftung einer Alpe – neben all den schönen Seiten – auch heute noch anstrengend und teilweise beschwerlich. In jedem Fall aber von enormer Bedeutung – nicht nur kulinarisch, sondern gerade auch im Hinblick auf die Natur- und Kulturlandschaft. „Für diese Themen wollen wir mit der Tour Aufmerksamkeit schaffen“, sagt Abbrederis.

Die Route führt das Alma Käserad vom Bregenzerwald über Bayern, Salzburg und die oberösterreichische Landeshauptstadt bis nach Wien. Insgesamt gibt es zehn Stopps. Der Schwerpunkt des jeweiligen Halts orientiert sich – neben der Wissensvermittlung, die überall ein wichtiger Bestandteil ist – am jeweiligen Ort: Verkauf, Verköstigung und Information (bei Handelspartnern), kulinarische Intervention (Restaurants), kulturelle Events mit Bezug zu Käse bzw. Vorarlberg (Kultureinrichtungen) sowie Wissenstransfer (Bildungseinrichtungen).



käsliebe on Tour Zu den Veranstaltungen Jetzt anmelden

Rückfragen & Kontakt:

Harald Triebnig

Mail: kaesliebe @ alma.at

Telefon: 0043 650 5426131