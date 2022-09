AVISO: Kick-off-Veranstaltung für das neue schulmagazin.wien am 16. September 2022

Mediengespräch im Café Leopold mit Bildungsdirektor Heinrich Himmer, Mati Randow, Barbara Tóth und Thomas Strachota

Wien (OTS) - Rund 100.000 Schüler:innen, über 14 Jahren, besuchen Wiens Schulen. Bisher gab es kein mediales Angebot, das spezifisch diese Bevölkerungsgruppe angesprochen und authentisch vertreten hat. Mit dem schulmagazin.wien startet nun eine moderne, wienweite Schüler:innenzeitung mit dem Ziel, Schüler:innen mehr Platz in der Öffentlichkeit einzuräumen und zur Medien- und Demokratiebildung beizutragen.



Die neue Jungredaktion arbeitet an einem – mindestens 64 Seiten starken – Printmagazin, das alle Schüler:innen ab 14 Jahren kostenlos erhalten. Die Generation Z fühlt sich zudem im digitalen Raum zu Hause, daher gibt ab 2023 zusätzlich eine Online-News-Plattform den Schüler:innen Raum, ihre – auch tagesaktuellen – Beiträge ebenso im Netz und auf Social Media zu veröffentlichen. Das neue Medienprojekt wird also überall dort zu finden sein, wo junge Menschen zu Hause sind.



Ein großer Ausbildungsschwerpunkt für die jungen Redakteur:innen ist die „Akademie der jungen Schreibtalente“. Medienexpert:innen betreuen die Schüler:innen im Rahmen von Vorträgen, geben Feedback und ermöglichen so eine profunde Aus- und Weiterbildung der jungen Schreibtalente.

Am 16. September ab 16 Uhr wird nun das neue Projekt schulmagazin.wien den Vertreter:innen der Medien präsentiert.



Bildungsdirektion für Wien als starke Partnerin

Als starke Partnerin für das Projekt konnte die Bildungsdirektion für Wien für das Projekt begeistert werden. Bildungsdirektor Heinrich Himmer begrüßt die Partizipation der Schüler:innen:

„Das neue schulmagazin.wien wird die Themen bringen, die jungen Menschen unter den Nägeln brennen, denn sie selbst werden die Reportagen, Interviews und Kommentare schreiben. Wir sind als Bildungsdirektion gerne Partnerin bei diesem Projekt und freuen uns schon sehr auf die erste Ausgabe.“



Kick-off-Event

Ort: Café Leopold, Museumsplatz 1, 1070 Wien



Zeit: 16 Uhr Einlass, 16.15 Uhr Beginn



Das Projekt wird im Rahmen einer kleinen Podiumsdiskussion präsentiert.

Teilnehmer:innen

Bildungsdirektor Heinrich Himmer, Journalistin, Historikerin und Buchautorin Barbara Tóth, Schulsprecher und Koordinator Mati Randow und Herausgeber Thomas Strachota.

Rückfragen & Kontakt:

live relations PR und Networking GmbH

Michael Haider

Windmühlgasse 26/2. Stock, 1060 Wien

Tel.: +43/(0)699/16 78 61 97

E-Mail: michael.haider @ schulmagazin.wien



Mag.a Tabea Nica Petra Grießner

Mediensprecherin Bildungsdirektor Heinrich Himmer

Tel: 01/525 25 77014

Mail: tabea.griessner @ bildung-wien.gv.at