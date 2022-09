ASFINAG: A 11 Karawankentunnel für Lkw und Busse größer 3,5 Tonnen gesperrt

Technisches Gebrechen auf slowenischer Seite; Reparatur benötigt mehrere Wochen

Wien (OTS) - ASFINAG: A 11 Karawankentunnel für Lkw und Busse größer 3,5 Tonnen gesperrt

Utl.: Technisches Gebrechen auf slowenischer Seite; Reparatur benötigt mehrere Wochen

Aufgrund eines technischen Gebrechens auf slowenischer Seite gilt derzeit ein Fahrverbot für Kfz über 3,5 Tonnen im Karawankentunnel auf der A 11 Karawankenautobahn. Fahrzeuge kleiner 3,5 Tonnen können den Tunnel problemlos passieren. Der slowenische Autobahnbetreiber DARS arbeitet bereits mit Hochdruck an der Behebung des Schadens an einem Tunnellüfter. Dennoch ist mit einem Lkw-/Bus-Fahrverbot über 3,5 Tonnen über mehrere Wochen zu rechnen. Die internationale Umleitung für den Schwerverkehr und für Busse führt über die A 2 Südautobahn und die A 10 Tauernautobahn. Die ASFINAG zeigt in allen großen Autobahnknoten die entsprechenden Infos auf den Überkopfanzeigen an – wie etwa am Autobahnknoten Salzburg, Villach und Voralpenkreuz.

