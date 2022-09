6.-7. Oktober 2022: Einkäufer-Traditionsgipfel in Wien

Wien (ots) - Was kann der Einkauf zur Sicherung von Versorgung, Produktion, Liefer- und Wettbewerbsfähigkeit in außergewöhnlichen Zeiten leisten? Das diskutieren Experten aus Einkauf, Logistik, Supply Chain Management und Wissenschaft vom 6. bis 7. Oktober in Wien auf dem Österreichischen EinkaufsForum des BMÖ - Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Österreich (Haus der Industrie). Die Teilnehmer kommen aus dem Raum A-D-CH.

Motto: "Lieferkettenstörungen und Digitalisierung - wie Procurement mit aktuellen Herausforderungen umgeht und Lösungen findet." Der traditionelle BMÖ-Gipfel gibt in Vorträgen, Panels und Workshops wertvolle Hinweise und Praxisbeispiele für mehr Resilienz. Stichworte: Konsequenzen der Corona-Pandemie, Versorgungssicherung, Aufrechterhaltung bzw. Anpassung von Lieferketten, Suche neuer bzw. alternativer Lieferquellen, Risikomanagement, neue Strategien und Maßnahmen.

Es sprechen u. a. Prof. Dr. Othmar Karas (Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments), Prof. Jeffrey D. Sachs (Director, Earth Institute Columbia University, New York), Stefan L. Braun (Chief Procurement Officer, ÖBB-Holding, Wien), Markus Reisner (Oberst des Generalstabs, Leiter Entwicklungsabteilung, Theresianische Militärakademie, Wiener Neustadt), Silke Sorger (Vice President Procurement, Infineon Technologies, München), Dr. Peter Vorhofer (Brigadier, Leiter der Direktion Verteidigungspolitik und Internationale Beziehungen, Bundesministerium für Landesverteidigung, Wien), Prof. Dr. Horst Wildemann (TCW Transfer-Centrum, München).

Award: Am Abend des 6. Oktober verleiht der BMÖ den "Austrian Supply Excellence & Digital Procurement Award 2022", Österreichs Auszeichnung für exzellente Leistungen entlang der Wertschöpfungskette. Zum 20. Mal seit 2003 werden beispielgebende Unternehmen geehrt.

ÖSTERREICHISCHES EINKAUFSFORUM 2022

06.-07. Oktober 2022, Haus der Industrie, Wien

http://ots.de/hM9fWr

http://www.bmoe.at/Veranstaltungen/Veranstaltungskalender/index.php?Anmeldung=1185

sekretariat @ bmoe.at

BMÖ - Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Österreich

Liechtensteinstraße 35, 1090 Wien

Mail: sekretariat @ bmoe.at

Telefon: +43(0)1 367 93 52

www.bmoe.at