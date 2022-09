FPÖ – Steiner zu abgelaufenen Impfstoffen: „Grüner Gesundheitsminister Rauch sagte im Bundesrat die Unwahrheit!“

Wien (OTS) - „Der grüne Gesundheitsminister hat im Zuge einer Bundesratssitzung im Juli den Bundesräten über abgelaufene Impfstoffe beinhart die Unwahrheit gesagt, indem er anmerkte, dass keine einzige Person in Österreich mit einem abgelaufenen Impfstoff geimpft wird, da diese gegen neue eingetauscht werden sollen – eine parlamentarische Anfragebeantwortung bestätigt jedoch das Gegenteil. Dieser Minister ist für Österreich und seine Bevölkerung einfach untragbar“, so heute der freiheitliche Fraktionsvorsitzende im Bundesrat Christoph Steiner.

„Noch am 14. Juli 2022 in der Bundesratssitzung hatte mich der grüne Gesundheitsminister der Lüge bezichtigt, weil ich ihm mit einem Schreiben des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen an die Ärzteschaft konfrontierte. In diesem wurde nämlich angeführt, dass abgelaufene Impfstoffe in ihrer Haltbarkeit verlängert und dann von den zuständigen Stellen beziehungsweise Ärzten verimpft werden sollten. In einer aktuellen Anfragebeantwortung an mich, musste nun Rauch zugeben, dass die Impfstoffe nicht eingetauscht werden, wie er mir in dieser Bundesratssitzung klarmachen wollte, sondern die abgelaufenen Impfstoffe werden in ihrer Haltbarkeit verlängert und an der Bevölkerung auch verimpft. Mich würde nun interessieren, was dieser grüne Chaosminister hier offenbar zu verschleiern versuchte“, so Steiner.

