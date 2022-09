„Abschied von Queen Elizabeth II“: Das Staatsbegräbnis neun Stunden live im ORF

Am Montag, 19. September, ab 9.00 Uhr in ORF 2, Zusammenfassung um 20.15 Uhr, „Thema“ über Charles III, „kulturMontag“-Beitrag; ab 21.10 Uhr Sondersendung und Dokus in ORF III

Wenn Queen Elizabeth II am Montag, dem 19. September 2022, in London zu Grabe getragen wird, dann schaut sprichwörtlich die Welt zu. ORF 2 überträgt den „Abschied von Queen Elizabeth II“ ab 9.00 Uhr (bis voraussichtlich 19.00 Uhr) live. Um 20.15 Uhr steht eine Zusammenfassung der Ereignisse in London auf dem Programm von ORF 2. Danach widmen sich auch „Thema“ und der „kulturMontag“ dem Thema.

Die Welt trauert mit der königlichen Familie und dem ganzen Land. Staatsoberhäupter und gekrönte Häupter aus der ganzen Welt sind in die Westminster Abbey geladen, um Elizabeth II die letzte Ehre zu erweisen, bevor die Monarchin in Schloss Windsor zur letzten Ruhe gebettet wird. Aus dem „royalen“ TV-Studio melden sich Birgit Fenderl und Marion Nachtwey. Weitere Expertisen liefern Roland Adrowitzer und Militärhistoriker Christoph Hatschek.

Der geplante TV-Fahrplan in ORF 2:

9.00 Uhr: Beginn der Berichterstattung

11.40 Uhr: Überstellung des Sarges von Westminster Hall nach Westminster Abbey

12.00 Uhr: Beginn des Gottesdienstes in Westminster Abbey

Nach dem Gottesdienst (die genaue Länge steht noch nicht fest) folgt die Prozession, bei der der Sarg nach Windsor gebracht wird.

14.00 Uhr: Prozession vom Schloss in Windsor zur St George’s Chapel, danach ebendort Gottesdienst

Spätestens 19.00 Uhr: Ende der Live-Übertragung

Um 20.15 Uhr melden sich in ORF 2 noch einmal Birgit Fenderl und Marion Nachtwey. Unter dem Titel „Queen Elizabeth II – Die Welt nimmt Abschied“ stehen noch einmal die Höhepunkte des dieses historischen Ereignisses auf dem Programm.

Um 21.05 Uhr widmet sich auch „Thema“ dem Königshaus und befasst sich u. a. mit dem Neuen – King Charles III.

Der „kulturMontag“ (ab 22.30 Uhr) plant den Beitrag „Faszinosum Monarchie – eine kulturhistorische Betrachtung“

Das Begräbnis in ORF III

Ab 21.10 Uhr widmet sich ORF III in einer Sondersendung dem letzten Weg von Queen Elizabeth II und zeigt die bewegendsten Momente der Trauerfeierlichkeiten aus London. ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher blickt mit ihren Gästen auf den Tag zurück. Außerdem ein Live-Bericht von ORF III-Sonderkorrespondent Wolfgang Geier am Ort des Geschehens.

Danach stehen zwei royale Dokus auf dem Programm: „Die Queen – Das Leben einer Königin“ (22.05 Uhr) und „George VI – Der König, der Hitler narrte“ (23.00 Uhr). Zum Abschluss des Queen-Schwerpunkts zeigt „Juni 1953 – Die Krönung von Queen Elisabeth“ (23.50 Uhr) anhand neu restaurierter Farbarchivmaterialien die Krönung der längstgedienten Monarchin der Welt. Die Dokumentation bietet detaillierte Einblicke rund um das höfische Zeremoniell dieses Mega-Events, der damals erstmalig Live im Fernsehen übertragen und so von mehr als 20 Millionen Zusehenden weltweit mitverfolgt wurde.

Das Begräbnis in den ORF-Radios

In der Ö1-„Jazznacht“ am Samstag, dem 17. September, ist u. a. die „Queen’s Suite“ von Duke Ellington zu hören: Beeindruckt von der persönlichen Begegnung mit der Queen 1958 beim Leeds Arts Festival, nahm der Musiker ein Jahr später die eigens von ihm und seinem Assistenten Billy Strayhorn komponierte „Queen’s Suite“ auf: Das einzige (offizielle) Schallplatten-Exemplar mit der Aufnahme des Werks überreichte Ellington der Queen 1959 persönlich im Buckingham Palace und befand sich fortan im Besitz der Widmungsträgerin. Erst nach seinem Tod 1974 wurde die sechsteilige Komposition auf Tonträger veröffentlicht.

Am Montag, dem 19. September, nimmt Publizist Hubert Gaisbauer in den Ö1-„Gedanken für den Tag“ (6.56 Uhr) Bezug auf das Begräbnis von Königin Elizabeth II. Im Rahmen der Nachrichten und „Journale“ berichtet Ö1 aktuell, im „Journal-Panorama“ (18.25 Uhr) lässt eine Expertenrunde unter dem Titel „Der letzte Weg der Queen – ein Neuanfang für das Vereinigte Königreich?“ die Ereignisse seit dem Tod der Regentin Revue passieren und versucht einen politischen Ausblick.

Ö3 berichtet live aus London – über die letzten Vorbereitungen, die Stimmung in der Stadt, wenn Millionen Besucherinnen und Besucher sich in London einfinden, um sich von Königin Elizabeth II zu verabschieden, sowie vom Staatsbegräbnis.

