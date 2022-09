Expertenjury kürte Favoriten für GipfelErlebnis Schafberg

Architekturwettbewerb der Salzburg AG Tourismus GmbH

Salzburg (OTS) - Die Tourismus Tochter der Salzburg AG betreibt mit der WolfgangseeSchifffahrt und der SchafbergBahn zwei der beliebtesten Attraktionen im Salzkammergut. Seit 2019 zählt auch das verpachtete Hotel auf der Schafbergspitze zum Portfolio der Salzburg AG Tourismus GmbH. Im Rahmen der Modernisierungsoffensive am Schafberg wurde neben der Weiterentwicklung der Talstation zu einem ErlebnisQuartier auch eine Modernisierung des Hotels Schafbergspitze geprüft. Nun steht der Sieger im Architekturwettbewerb fest.



Im Rahmen eines internationalen Architekturwettbewerbs hatten in den vergangenen Monaten sechs Architekturbüros ihre Entwürfe für das Projekt „Gipfelerlebnis Schafberg“ eingereicht. Nun kürte die Expert:innen Jury schließlich das Siegerprojekt.



Geplant ist die Schaffung eines einzigartigen Gipfelerlebnisses mit 4*-Hotel und attraktivem Gastronomieangebot auch für Hotel-fremde Personen. Auf Platz 1 gereiht wurde der Entwurf des Büros Valentiny hvp Architects aus Luxemburg, der einen Neubau des Objekts vorsieht.



Architekt Mag. Arch. Francois Valentiny: „Aus Respekt zum Berg und zur Natur muss die Architektur sich eindeutig unterordnen, geht es doch letztendlich darum, die Schönheit am Schafberg für die Menschen zu erhalten und erlebbar zu machen.“



Architekt Dipl.-Ing. Gerhard Mitterberger, Juryvorsitzender: „Das Siegerprojekt schafft es am besten den Spagat der sich aus den Ansprüchen der herausragenden Landschaft, Naturschutz, Gipfelerlebnis, intensiver touristischer Nutzung und technischer Innovation des späten 19. Jahrhunderts ergibt, durch markante und maßstäbliche Selbstverständlichkeit zu überbrücken.“



Daniela Kinz, Co-Geschäftsführerin der Salzburg AG Tourismus GmbH, gratulierte dem Preisträger und strich einen zentralen Aspekt des Projekts hervor: „Ein zeitgemäßes Hotelprojekt auf der Spitze des Schafbergs würde unsere Angebotspalette am Standort Salzkammergut ideal ergänzen. Ein Hotelneubau auf der Spitze des Schafbergs hat das Potenzial zu einem touristischen Leuchtturm der Region zu werden, der der gesamten Tourismuswirtschaft im Salzkammergut neue Impulse verleiht.“



Besonderer Fokus auf Nachhaltigkeit



Die Juryentscheidung ist der Ausgangspunkt für die nun folgende Planungsphase, die in enger Abstimmung mit den erfahrenen Projektentwicklern der Salzburg AG erfolgt. Dabei gibt es einen klaren Fokus, so Kinz: „Der visionäre Entwurf des Büros Valentiny hvp reflektiert am besten unsere strengen Anforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit. Uns ist bewusst, dass die Bauarbeiten in einer einzigartigen landschaftlichen Umgebung stattfinden werden. Daher spielen Themen wie Minimierung der Bodenversiegelung, Erhalt der Artenvielfalt und Naturschutz für uns eine wichtige Rolle.“ Man werde sich daher die Zeit nehmen, diese Aspekte bei der Planung umfassend zu berücksichtigen. Ein Termin für einen Baustart steht daher noch nicht fest. Der laufende Betrieb des bestehenden Hotels Schafbergspitze bleibt weiterhin gewährleistet.



Eröffnung ErlebnisQuartier im Frühjahr 2023



Ganz oben auf der Prioritätenliste steht zunächst der Neubau der Talstation der SchafbergBahn, sagt Daniela Kinz: „Vorerst gilt aber unser ganzer Fokus der Eröffnung des ErlebnisQuartiers am Fuße des Schafbergs, wo wir ab Frühjahr 2023 ein attraktives Erlebnis mit Gastronomie, Museumszone und Veranstaltungsräumlichkeiten anbieten werden.“



Mario Mischelin, Co-Geschäftsführer der Salzburg AG Tourismus GmbH ergänzt: „Im operativen Betrieb ist es unser Ziel, die Delle bei den Besucherzahlen durch die Corona-Pandemie so rasch wie möglich hinter uns zu lassen. Die Neueröffnung des ErlebnisQuartiers im Frühjahr 2023 wird uns auf diesem Weg helfen, damit wir bald wieder an das Rekordergebnis von 2019 anschließen und danach die nächsten Wachstumsschritte setzen können.“



