Free-TV-Premiere für „Das perfekte Geheimnis“ mit Elyas M’Barek, Florian David Fitz und Karoline Herfurth am 18. September in ORF 1

Am Samstag: Fantasy-Abenteuer „Sonic the Hedgehog“ als ORF-Premiere

Wien (OTS) - Sieben Freunde, ein geselliges Abendessen, gute Gespräche zum Thema Ehrlichkeit – und der überraschende Vorschlag, für die nächsten Stunden alle Mobiltelefone offen auf den Tisch zu legen, eingehende Chat-Nachrichten vorzulesen und sämtliche Anrufe über Lautsprecher anzunehmen! Doch was als lustige Idee beginnt und ein bisschen Abwechslung bringen soll, läuft schließlich komplett aus dem Ruder und „Das perfekte Geheimnis“ bleibt nicht länger eines, wenn der gleichnamige, pointenreiche Komödienhit von Bora Dagtekin („Fack ju Göhte“) als Free-TV-Premiere am Sonntag, dem 18. September 2022, um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 1 steht. Am Esstisch nehmen Elyas M’Barek, Florian David Fitz, Jella Haase, Karoline Herfurth, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring und Jessica Schwarz Platz und garantieren als deutsches All-Stars-Ensemble in dem Remake des italienischen Films „Perfetti Sconosciuti“ höchstvergnügte Fernsehstunden. Ein Wiedersehen mit Elyas M’Barek und Karoline Herfurth gibt es gleich danach im Dacapo von „Fack ju Göhte 2“ (22.10 Uhr).

Bereits am Samstag eröffnet Jim Carrey als Cyber-Genie Dr. Robotnik um 20.15 Uhr in ORF 1 in der ORF-Premiere „Sonic the Hedgehog“ eine actionreiche Jagd auf den blauen Igel: Der Außerirdische, der sich mit Überschallgeschwindigkeit fortbewegen kann, wird in seiner extraterrestrischen Heimat verfolgt und flüchtet daher auf die Erde. Hier findet er in dem gutmütigen Provinzpolizisten Tom (James Marsden) einen hilfreichen Freund. Im temporeichen Fantasy-Abenteuer von Regisseur Jeff Fowler spielen weiters Tika Sumpter, Adam Pally und Neal McDonough.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at